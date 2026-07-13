Si tu PC hace ruido y se calienta puede ser el polvo: cómo limpiarlo sin gastar un peso

Cuando los filtros se saturan, el flujo de aire disminuye y el sistema de refrigeración pierde eficiencia.

Mantener una PC limpia no es solo una cuestión estética. Un experimento realizado con una computadora de alta gama demostró que la acumulación de polvo durante casi un año puede aumentar la temperatura del procesador hasta 10 °C, afectar el flujo de aire e incluso provocar una pérdida de rendimiento en tareas exigentes.

La prueba se realizó sobre un equipo equipado con un AMD Ryzen 7 7800X3D, una GeForce RTX 5090 y un sistema de refrigeración líquida de 360 mm, además de múltiples ventiladores y filtros antipolvo. A pesar de contar con una configuración diseñada para ofrecer una excelente refrigeración, la falta de mantenimiento terminó impactando tanto en las temperaturas como en el desempeño general del sistema.

Por qué el polvo afecta la refrigeración de una PC

Los ventiladores de una computadora introducen aire frío para mantener los componentes dentro de temperaturas seguras. Sin embargo, junto con ese aire también ingresan partículas de polvo y suciedad. Aunque la mayoría de los gabinetes modernos incluyen filtros para reducir este problema, estos también necesitan limpieza periódica.

Cuando los filtros se saturan, el flujo de aire disminuye y el sistema de refrigeración pierde eficiencia. En el caso analizado, tras casi un año sin mantenimiento, los filtros frontal y lateral estaban cubiertos por una capa importante de suciedad que restringía la entrada de aire fresco.

Como resultado, el procesador registró un incremento promedio de 10 grados y el rendimiento en pruebas de múltiples núcleos descendió por debajo de los 17.000 puntos en Cinebench R23. Tras limpiar los filtros, las temperaturas volvieron a valores normales y el rendimiento se recuperó.

Cada componente tiene un límite, pero eso no significa que haya que ignorar el calor

Durante las pruebas también se observó una mejora en la temperatura de la tarjeta gráfica, aunque el cambio fue menor debido a que la RTX 5090 incorpora un sistema de refrigeración especialmente robusto.

Limpiar periódicamente los filtros y el interior de la PC ayuda a mantener un buen rendimiento.

Es importante tener en cuenta que las temperaturas pueden variar según el uso. Juegos que exigen más al procesador, como Cyberpunk 2077, pueden llevar al Ryzen 7 7800X3D a valores cercanos a los 80 °C, mientras que otros títulos generan menos carga. Del mismo modo, una RTX 5090 puede superar ocasionalmente esa temperatura sin representar un riesgo, ya que fue diseñada para trabajar de forma segura por debajo de los 90 °C.

La principal conclusión es clara: limpiar periódicamente los filtros y el interior de la PC ayuda a mantener un buen rendimiento, mejora la refrigeración y reduce el riesgo de problemas de estabilidad o daños provocados por el exceso de temperatura. Incluso en equipos de alta gama, el mantenimiento sigue siendo una tarea fundamental.