El picante comentario de Alberto Samid contra los hinchas argentinos.

A horas de la semifinal más esperada del Mundial 2026, el empresario Alberto Samid volvió a hacerse sentir en las redes sociales con un mensaje dirigido a los hinchas argentinos que asistirán este miércoles al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El texto, cargado de ironía, arrancó marcando que ese público "seguramente no van habitualmente a las canchas en nuestro país" y que "eso se vio reflejado hasta acá en todos los partidos".

Samid definió el cruce como "una semifinal histórica contra un rival de enorme rivalidad futbolística" y pidió que los presentes "se ubiquen en tiempo y espacio". Fue más allá al remarcar el vínculo entre el plantel y el público que pagó altísimas sumas por las entradas: "Los jugadores necesitan de ustedes", escribió, apuntando a "esos jugadores que tanto les dieron y que son los que motivaron que ustedes pongan 10 mil, 20 mil, 30 mil de los cabezones para ir a verlo".

También dedicó una línea a Lionel Messi, subrayando que el partido del miércoles será inédito para el capitán: "va a ser único para Messi, que nunca los enfrentó".

"No hace falta tanta pintura en la cara, hace falta cantar bien fuerte"

El tramo central del mensaje estuvo dedicado a modificar la conducta de una parte de la hinchada. Samid pidió textualmente que "no se peinen para las cámaras ni saquen sus celulares cada vez que el 10 vaya a tirar un córner", y propuso una alternativa: "es mucho mejor alentar, saltar, revolear la remera".

Sobre el cancionero de la Selección fue igual de directo: "el cancionero de la selección no es tan extenso, aprendánselo, no es difícil". Y lo comparó con el compromiso que muestra el público en un recital: "canten como cuando van a ver a Coldplay, que se las saben todas". Cerró la idea con una frase que resume el espíritu del tuit: "este partido se gana en la cancha pero también en la tribuna".

"Eso no se hace": el pedido de respeto hacia los ingleses

Pese al tono picante, Samid también dejó pedidos vinculados al buen comportamiento frente a la hinchada rival. Aclaró que "no hace falta que silben el himno rival" porque, según escribió, "eso no se hace". Agregó que "tampoco es necesario que se peleen ni que puteen a los ingleses" y resumió su postura con una frase contundente: "con cantar más que ellos, alcanza".

El cierre, con el palito más comentado

El tramo final del tuit fue el que más repercusión generó. Samid diferenció a los hinchas que estarán en Atlanta —y que ya estuvieron en Kansas City— de aquellos que, para llegar a canchas como las de Boca, Morón o Colegiales, "tienen que poner el Google Maps". Cerró con la consigna que dio la vuelta en redes: "Vamos Argentina, vamos todos juntos".

El mensaje se viralizó rápidamente en medio de la efervescencia por la semifinal del miércoles, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026 junto al ganador de Francia-España.