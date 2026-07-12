La confesión de Mirtha Legrand que sorprendió a todos en vivo.

Mirtha Legrand llevó adelante, este último sábado 11 de julio por la noche, una nueva edición de La Noche de Mirtha. La misma contó con la presencia del cardiólogo Mario Fitz Maurice; el actor Juan Gil Navarro y las actrices Gabriela Sari y Marta González, en un horario diferente al habitual.

Esto último ocurrió porque a las 22:00, la Selección Argentina se enfrentó a Suiza por los cuartos de final del Mundial, razón por la cual decidieron hacer el programa desde las 20:00. Desde luego, en la mesa se refirieron al desempeño del combinado patrio en la cita orbital, haciendo hincapié a la sufrida victoria ante Egipto que los posibilitó de cruzarse con los helvéticos.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 11 de julio.

Fue a la hora de hablar de ese triunfo que La Chiqui confesó algo muy íntimo, lo cual sorprendió a sus invitados: que había hablado con la mama de Lionel Messi, Celia, una vez que se consumó la clasificación a la etapa de los ocho mejores.

Mirtha Legrand y su charla con la mamá de Messi

"Lo que hemos vivido hace pocos días al final del partido de Argentina, yo creo que no lo olvidaremos en muchos años. Fue un final impresionante, esos tres goles imprevistos. Perdía Argentina, nos íbamos. Impresionante", expuso la histórica conductora en relación a la épica remontada contra los africanos.

En ese sentido, confesó: "¿Quieren que les cuente? Yo lloré de emoción". Esto conmovió a los demás, quienes también dialogaron acerca de las publicidades entre medio de los juegos y lo beneficioso que sería colocar propagandas sobre cómo hacer una reanimación cardiopulmonar teniendo en cuenta la tensión y los nervios de cada juego.

Una vez terminaron de hablar al respecto, la mujer que en febrero de este año cumplió 99, reveló: "¿Saben que en ese momento sonó mi teléfono? ¿Saben quien era? La mamá de Messi". "Yo hablo muy seguido con ella. Me decía 'sos un amor Mirtha', lloraba, yo lloraba también. Eramos dos lloronas. Estaba emocionadísima y cortamos enseguida porque queríamos seguir viendo, eso no se olvida jamás", contó, advirtiendo que "ese momento no lo olvidaré mientras viva".