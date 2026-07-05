A pocas horas del compromiso de la Selección Argentina frente a Egipto, Mirtha Legrand compartió su mirada sobre el presente del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. Convencida del nivel que atraviesa el equipo, la histórica conductora se animó a anticipar hasta dónde llegará la Albiceleste en el Mundial 2026.

Durante una entrevista con Súper Deportivo Radio, La Chiqui fue consultada sobre las posibilidades del seleccionado nacional en la Copa del Mundo y respondió sin dudar. "¡Sí! Llegamos a la final, estoy segura", afirmó la histórica conductora de El Trece.

En la misma charla, la conductora también dedicó palabras de admiración a Lionel Messi, a quien destacó por el nivel que viene mostrando. "Lo veo muy bien, el que mejor juega y el que está más atento", sostuvo al referirse al capitán de la Selección. Consultada sobre qué le diría al rosarino si tuviera la oportunidad de verlo cara a cara, Mirtha respondió con el afecto que suele expresar hacia el futbolista. "Le daría un beso en cada mejilla para agradecerle todo lo que nos brinda", manifestó.

Además, recordó el vínculo que generó con Lionel Scaloni cuando coincidieron en una producción publicitaria. "Es muy cariñoso, simpático, cuando hicimos la grabación me saludó como si nos conociéramos de toda la vida", evocó.

El triunfo ante Cabo Verde

La Selección Argentina jugará el martes ante Egipto después del triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en el tiempo suplementario de los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La Albiceleste comenzó ganando con un gol de Messi tras un gran pase de Lisandro Martínez, pero el empate de Deroy Duarte envió el partido a la prórroga. El inicio de los 30 minutos extra estuvo marcado por el rápido gol de Martínez, rápidamente contrarrestado por el golazo de Sidny Lopes Cabral, contra el que Emiliano "Dibu" Martínez no pudo hacer nada. Sin embargo, a falta de nueve minutos para los penales, Cristian "Cuti" Romero conectó con la cabeza un centro de Messi y le dio la clasificación a los dirigidos por Scaloni.