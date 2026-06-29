La crítica de Mirtha Legrand a Javier Milei.

Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha este último sábado 27 de junio. Como nos tiene acostumbrados hace décadas, la velada tuvo invitados de gran calibre: la actriz Graciela Pal; el abogado Fernando Burlando; el politólogo Andrés Malamud y Carlos Ruckauf, exgobernador de la Provincia de Buenos Aires y quien fuera vicepresidente durante el Gobierno de Carlos Menem, entre otros cargos públicos.

El programa tocó temas más que diversos: desde la experiencia personal de cada uno de los presentes, hasta sus respectivas opiniones sobre la sociedad argentina en la actualidad y las políticas que se vienen llevando adelante desde el Ejecutivo para paliar las diferentes problemáticas. En ese sentido, La Chiqui tomó la palabra y le hizo un pedido especial a Javier Milei, a modo también de crítica.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 27 de junio

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre la situación del país?

En determinado momento de la noche, Mirtha pidió: "Quiero que la gente viva bien, no quiero ver más en televisión 'no me alcanza la plata para alimentar a mis hijos' y todas esas cosas terribles".

Mientras que algunos asentían luego de las palabras de la conductora, esta denunció: "El trabajador no puede viajar porque tiene los precios altísimos".

Fue Graciela Pal quien suscribió a su apreciación, exponiendo por su parte: "Que pase, lo necesitamos todos. La verdad que estamos bastante abatidos". Quien en ningún momento mostró signos de concordancia fue Ruckauf, que se limitó a mirar al frente, algo que no sorprende si tenemos en cuenta que previamente había justificado la situación actual de la nación alegando que no se podía arreglar en pocos años lo hecho en más de veinte, algo que fue desestimado por los demás por tener escaso asidero.