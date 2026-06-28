Suecia parte como la menos favorita ante una Francia en plena forma, dice Larsson

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón vs Suecia

​Suecia partirá como la menos favorita cuando se enfrente a Francia en los dieciseisavos de final del Mundial el ‌martes en Nueva Jersey, pero ‌el segundo entrenador, Sebastian Larsson, cree que su equipo es capaz de dar la sorpresa, a pesar de los altibajos en sus resultados de los últimos años.

Los suecos terminaron últimos en su grupo de la eliminatoria y se clasificaron para el Mundial a través de la repesca. En el torneo, vencieron a Túnez ​por 5-1 en ⁠su primer partido, antes de caer ante Países Bajos por ‌el mismo marcador y colarse gracias a un empate ⁠a 1-1 con Japón, que les ⁠valió el tercer puesto del grupo.

Ahora se enfrentarán a una selección francesa repleta de talento ofensivo que goleó a Noruega por 4-1 ⁠en su último partido de la fase de grupos y ​que figura entre las favoritas para ganar ‌el torneo.

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"No creo que haga falta ‌decir mucho sobre Francia. Tienen un par de jugadores muy ⁠habilidosos", dijo Larsson. "Tendremos nuestros retos, pero lo esperamos con muchísimas ganas".

Larsson, que marcó el segundo gol en la victoria por 2-0 sobre Francia en la Eurocopa 2012, disputó 133 partidos con ​la selección ‌sueca y es uno de los pocos supervivientes de la etapa del seleccionador danés Jon Dahl Tomasson, quien fue destituido el pasado octubre tras sumar solo un punto en sus cuatro primeros partidos de clasificación para el Mundial.

Larsson ⁠siguió formando parte del cuerpo técnico tras el nombramiento de Graham Potter, quien llevó a los suecos a la victoria en la repesca frente a Ucrania y Polonia para clasificarse para el Mundial, y quien ahora tiene que idear un plan para vencer a los franceses.

"Si miramos atrás, ya hemos conseguido eliminar a selecciones más fuertes, aunque ‌esta vez se trate de Francia. Eso me da cierta confianza en el proyecto, sin duda en mí mismo y, espero, también en los jugadores", dijo Larsson.

"Espero que no estén deseando enfrentarse a nosotros. Pero si lo están, así son las cosas. Creo que nos ‌tienen respeto (...) seguimos contando con jugadores capaces de hacer grandes cosas. Para nosotros se trata de hacerlo todo bien, porque eso es lo ‌que se va ⁠a exigir".

Con jugadores como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en plena forma, a los suecos les costará mucho ​frenarlos.

"Será un reto al que nos enfrentaremos con ganas, pero tenemos muchas ansias de que llegue el partido", dijo Larsson.

Con información de Reuters