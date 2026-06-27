Rudi Garcia saca pecho por los veteranos de Bélgica tras las críticas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda contra Bélgica

Rudi Garcia, seleccionador de Bélgica, elogió a sus jugadores más veteranos por liderar la goleada ‌por 5-1 a Nueva ‌Zelanda en el Mundial el viernes, haciendo caso omiso de las críticas sobre el núcleo experimentado del equipo al inicio del torneo.

Leandro Trossard, de 31 años, marcó dos goles en la goleada de Bélgica a Nueva Zelanda, con la que se aseguró el primer puesto del Grupo G ​y se clasificó ⁠para los dieciseisavos de final. Kevin De Bruyne (34), Romelu ‌Lukaku (33) y Alexis Saelemaekers (27) también vieron puerta.

Bélgica ⁠terminó por delante de Egipto por ⁠diferencia de goles, después de que ambos equipos acabaran con cinco puntos en tres partidos. Los belgas se enfrentarán ahora ⁠a uno de los ocho mejores terceros de grupo.

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Garcia ​dijo a los periodistas que su ‌equipo había sido más eficaz que ‌en los partidos contra Egipto e Irán.

"Esto es lo ⁠que han hecho esta noche los veteranos, entre comillas", añadió. "De momento, aún no hemos ganado nada, pero hemos pasado a la siguiente fase; menos mal que teníamos una ​diferencia de ‌cuatro goles y eso nos dio la oportunidad de quedar primeros del grupo".

"No podemos decir que estemos al cien por cien, pero vamos tomando ritmo. Estamos tomando impulso. Ya veremos contra quién jugaremos en los ⁠dieciseisavos de final, pero vamos a saborear esta primera victoria".

Garcia realizó cinco cambios con respecto al equipo que empató a 0-0 con Irán.

El delantero Romelu Lukaku se quedó en el banquillo, mientras que el extremo Jeremy Doku volvió al once inicial tras recuperarse de una enfermedad y de una breve ausencia ‌tras el nacimiento de su hijo.

Cuando se le preguntó si las críticas externas sobre los "veteranos" del equipo habían servido de motivación, Garcia respondió: "No, no las he leído, pero es lo que he oído desde Francia y desde Bélgica, y, sinceramente, eso ‌no es una fuente de motivación".

"Confío en mis jugadores y por eso mi equipo es como es ahora mismo".

"Confío plenamente en ‌mis líderes y ⁠solo hay una cosa que podemos hacer. De hecho, está sucediendo en el campo, así ​que la respuesta se ha dado en el campo y no tengo nada más que decir".

Con información de Reuters