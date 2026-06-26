El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad. En una entrevista defendió el rumbo económico, afirmó que espera ser reelecto el próximo año, volvió a criticar al gobierno de Pedro Sánchez y mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, antes de una agenda que incluye reuniones con empresarios e instituciones académicas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei sigue su gira por España tras el fallo a favor de las universidades
El presidente encabezó una conferencia y participa de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la Universidad San Pablo de Madrid.
Hace 24 minutos
Milei: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada"
En una reportaje para El Observador de España, el Presidente se refirió al escándalo de corrupción del jefe de Gabinete. El mandatario reveló también que ofreció ceder la Rosada a los jugadores de la selección para cualquier festejo futuro.
Milei se reunió con Abascal en su gira por España.
Hace 2 horas
La Corte rechazó recurso de Milei y lo obliga a cumplir con Financiamiento Universitario
El máximo tribunal dejó firme las cautelares que piden al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. "Luchar por lo correcto siempre vale la pena", celebró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. De cuánto es el aumento salarial que esperan los docentes.
La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y dejó firme las cautelares que obligan al Estado nacional a pagar al personal docente y no docente. También se obliga al Poder Ejecutivo a cumplimentar el fondo de becas para alumnos. Los gremios docentes ahora esperarán recibir alrededor de 30% de aumento, sin contar el último acuerdo paritario de inicios de junio.
Hace 2 horas
Milei sintió el peso de la "piedra Adorni": sorpresa en Rosada por el golpe en el Senado
Una de las premisas del Presidente era que con su caso el jefe de Gabinete no entorpezca la economía ni las leyes en el Congreso. Pero falló. Bullrich preparó el terreno en el Senado y el panorama se complica para el ex vocero.
Por primera vez, Javier Milei sintió el peso de la "piedra Adorni". La situación judicial del jefe de Gabinete lo hizo tropezar en el Congreso y el Gobierno no pudo aprobar, como deseaba, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un tema de extrema relevancia para los libertarios.
Hace 2 horas
La barrialización y el techo de la changa: así vive el Conurbano el terremoto Milei
Los salarios deteriorados, las tarifas en alza y la informalidad creciente empuja a miles de trabajadores del Conurbano al rebusque permanente para conseguir ingresos dentro de sus propios barrios. Y en la frustración económica, muchos detonan al compás de una red de préstamos que se expande.
En la rotonda Gutiérrez, ruta 2 kilómetro 40 de Florencio Varela, se ubica el Parque Industrial y Tecnológico. Allí encuestaron a trabajadores para saber cómo impacta la crisis económica en sus familias. "En lo que refiere al impacto en los colectivos lo vemos en los laburantes, que les cuesta mucho venir hasta acá y hacemos itinerarios para tratar de aliviar esa situación", deslizó una fuente cercana al municipio. Lo que sucede en Varela, como en otros distritos del conurbano bonaerense, es que la fisonomía laboral atraviesa una transformación silenciosa pero profunda.
Hace 8 horas
El peronismo y Kicillof, arriba en una encuesta en provincia de Buenos Aires
Un sondeo en la provincia de Buenos Aires ubicó al peronismo al frente en intención de voto y mostró a Axel Kicillof como el dirigente mejor posicionado del espacio. Del otro lado, Javier Milei domina con amplitud la interna de la derecha.
Hace 13 horas
El BCRA le puso un techo al dólar pero el mercado cree que seguirá subiendo
El Banco Central intervino con toda la artillería y frenó artificialmente el valor del dólar para que el Tesoro tenga que pagar menos cuando este viernes venza el bono dólar link. Se agotó los dólares de la cosecha y llegan menos divisas del endeudamiento. El mercado cree que todavía está barato.
Hace 13 horas
Aumentó la pobreza en el primer trimestre del año, además de la precarización laboral
Durante el primer trimestre del año aumentó la desigualdad en el país, según el coeficiente de GINI que mide el Indec. También se registró un incremento de la pobreza, que se ubicaría dos puntos porcentuales por arriba del registro de diciembre del año pasado.
Hace 13 horas
El 80% de los asalariados gana menos que lo necesario para sostener una familia
Los datos de distribución del ingreso difundidos por el INDEC muestran que ocho de cada diez trabajadores asalariados perciben menos de 1,5 millones de pesos por mes, un monto que queda por debajo de la Canasta Básica Total para una familia tipo.
Hace 14 horas
Pese a la presión social y la crisis, la CGT volvió a patear la convocatoria a un paro
Después de la reunión, fuentes de la CGT confiaron que la opción del paro todavía está "verde" y que debe surgir de "abajo hacia arriba".
Hace 15 horas
Thiel se fue pero dejó tarea: Super RIGI, Tierras y Pax Silica
La trastienda de la "Pax Sílica", el plan del Pentágono y los socios de Peter Thiel que Diputados blindó a medida. El impacto en la soberanía.
Hace 15 horas
Kicillof aseguró que el modelo de Milei "es incompatible con la industria nacional"
El gobernadores bonaerense sostuvo que Argentina vive "una de las etapas de destrucción de capacidad productivas e industriales más profunda de la historia“. Alertó que "murieron 26 mil" empresas en la gestión libertaria.
Hace 16 horas
A pesar del intento de privatización, Intercargo no tuvo oferentes
El Gobierno había anunciado semanas atrás que iniciaría el proceso de privatización. Sin embargo, terminó sin ofertas.
Hace 16 horas
Boom de argentinos en el exterior: se profundiza la salida de dólares por turismo
En mayo se registró un saldo negativo de casi 447 mil visitantes internacionales, mientras más de 1,1 millones de residentes salieron del país, ingresaron apenas 675 mil visitantes no residentes.
Hace 16 horas
El fiscal ordenó las últimas medidas para pedir explicaciones patrimoniales a Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó las últimas medidas de prueba para luego pedir un requerimiento de justificación patrimonial al jefe de gabinete Manuel Adorni en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Es el paso previo a un posible pedido de indagatoria.
Hace 16 horas
Conflicto en Campana: despidos en una planta industrial y recontratación fuera de convenio
Según informó el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, la empresa avanzó con despidos que impactan en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento de la planta Air Liquide.