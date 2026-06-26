Milei: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada"

El presidente Javier Milei participó de la conferencia inaugural de la II Edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y de la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor de la universidad. En una entrevista defendió el rumbo económico, afirmó que espera ser reelecto el próximo año, volvió a criticar al gobierno de Pedro Sánchez y mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, antes de una agenda que incluye reuniones con empresarios e instituciones académicas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.