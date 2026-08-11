El futbolista argentino detenido por ICE fue llevado a un penal de máxima seguridad en Miami

Casi una semana después de su detención a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el futbolista argentino Matías Pourrain fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Miami, destinado para los inmigrantes presos por los peores delitos en suelo estadounidense. Contra todo pronóstico fue alojado en el Krome Center Detention, ubicado en las afueras de Miami según explicó su abogada en diálogo con Inboae, cuando en su entorno se decía que iría al Broward Center, una cárcel de tránsito en el interior de la ciudad. Su abogada, Regina Borges, afirmó que insistirá en la fianza para pedir su libertad.

Pourrain fue detenido el jueves 6 de agosto por el ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale, uno de los barrios céntricos de la ciudad de Miami. Es jugador del Club de Lyon FC de Miami, donde además es capitán del equipo. Sus allegados confirmaron que lo detuvieron cuando se disponía a tomar un vuelo rumbo a Los Ángeles junto a sus compañeros del club para disputar un partido el fin de semana pasado.

Su abogada Regina Borges, en diálogo con El Destape, explicó que, cuando Pourrain fue detenido en el aeropuerto "no estaba cometiendo ningún crimen", sino que "sólo pasó por TSA, que es la oficina de inspección de documentos, y ahí lo detuvieron". De ahí fue llevado a las oficinas intermedias de ICE donde evalúan la situación de sus detenidos. Y según explicó Borges a este medio, allí compartió celda "junto a otras 68 personas que salieron de la cárcel por homicidio y estupro. Durmió sentado en el piso. Estuvo 72 horas ahí".

Respecto a su futuro procesal, la letrada explicó el viernes pasado que existen dos centros de detención en Florida donde ICE lleva a sus detenidos. "Uno es el Krome Detention Center y el otro es el Broward Transitional Center. Es probable que Pourrain vaya para Broward", afirmó Borges, sin saber que finalmente Matías iría a Krome.

La radicalización de ICE que pone en alerta a los migrantes

La abogada de Matías Pourrain, que se especializa en temas migratorios, señaló a El Destape que el caso del argentino es parte de un recambio que hubo en la política interna de ICE en los últimos años.

“Antes, en las administraciones anteriores, en casos como el de Matías, que no tiene ningún delito, que no tiene ningún antecedente, ya lo habrían soltado. Pero ahora esta nueva administración quiere agrandar los números de detenidos”, advirtió Borges, quien además explicó que la fuerza empezó a usar herramientas de Inteligencia Artificial para ver "quién violó Visas o documentación especial".