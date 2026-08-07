Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por ICE en Florida.

El futbolista argentino Matías Pourrain fue detenido el jueves 6 de agosto por el ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a tomar un vuelo doméstico rumbo a Los Ángeles. Es jugador del Club de Lyon FC de Miami, donde además es el capitán del equipo. Según sus allegados, el jugador no estaba ingresando ni saliendo del país, sino que viajaba entre dos ciudades estadounidenses junto a sus compañeros para disputar un partido este fin de semana.

Su abogada Regina Borges, en diálogo con El Destape, explicó que, cuando Pourrain fue detenido en el aeropuerto, él “no estaba cometiendo ningún crimen, no estaba haciendo nada ilegal. Él sólo pasó por TSA, que es la oficina de inspección de documentos, y ahí lo detuvieron”.

Matías está esperando estatus legal: la explicación de su abogada

La familia y el entorno de Pourrain aseguraron que Matías ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa hace siete años, tiene un pedido de asilo pendiente desde hace años y cuenta con permiso de trabajo vigente y Florida ID. Además, remarcaron que el futbolista no tiene antecedentes criminales y cuestionaron la detención.

En cuanto a las razones que le habrían dado a Pourrain al momento de su detención, la letrada indicó: “Cuando Matías ingresó a Estados Unidos, que fue en 2019, lo hizo con visa de turista. Le dieron 6 meses. Él se quedó un poquito más de ese tiempo y después hizo otra solicitud de migración permanente que todavía está pendiente. Técnicamente, Matías está esperando estatus legal. El tiene permiso de trabajo y puede trabajar, así como también sacó licencia de manejo y puede manejar”. Para resumir la situación del futbolista, Borges advirtió que, si bien “no está 100% legal, tampoco está ilegal”.

La letrada señaló que ella fue asignada por el Club de Lyon FC, el equipo en el que Pourrain está jugando, para hacerse cargo de su defensa. Borges declaró que el caso de Matías “es solucionable porque tiene los papeles en orden” y que, en el peor de los casos, “aplicaría para pagar fianza por su buena conducta”.

“Él podría salir ahora si un juez de migración le da fianza. Él califica para fianza, porque entró legalmente a Estados Unidos”, agregó Borges a este portal.

“Está desesperado y asustado”: qué se sabe del estado de Matías Pourrain

La letrada del argentino explicó a este medio que recién este viernes pudo comunicarse con Matías por teléfono. Señaló que el jugador fue quien la llamó y, por lo que pudieron hablar y conversar, él “está súper asustado y desesperado”, y que ella intentó transmitirle tranquilidad por la chance positiva que tiene respecto a sus papeles.

“Ahora mismo, Matías está en un Processing Center en la ciudad de Miramar, aquí en Florida. Son las oficinas intermedias donde ICE evalúa a los detenidos. De ahí pueden trasladarlo a una cárcel de detención para migrantes”, explicó Borges, aunque señaló que no está claro que eso sea así todavía.

“Existen dos centros de detención aquí en Florida. Uno es el Chrome Detention Center y el otro es el Broward Transitional Center. Es probable que él vaya para Broward. Si eso llegase a ser así, en el minuto que él entra en la detención, yo puedo meter la moción para fianza. La próxima semana vamos a tener una audiencia de fianza”, indicó Borges sobre cómo sería el procedimiento a seguir con su cliente.

“Esta es la primera vez que Matías tiene contacto con ICE. Él nunca, nunca, nunca tuvo ningún problema”, concluyó la abogada.

El testimonio de Juan Pourrain, el hermano de Matías

En una entrevista al aire para Radio 10 este viernes a la tarde, Juan Pourrain, hermano de Matías, advirtió que ellos se enteraron de la situación por el llamado de su cuñada, quien fue avisada de la situación por Matías minutos después de su detención.

Juan contó que el jueves a la noche Matías pudo llamar a su pareja, en una llamada de cinco segundos, en la que dijo que estaba bien y que mandara saludos para la familia. “Ayer lo dejaron hacer una llamada de cinco segundos, sólo de cinco segundos. Le dijo a mi cuñada que avise a la familia de la situación y que nos quiere a todos, pero nada más”, explicó Juan Pourrain al aire.

Este viernes indicó que pudieron comunicarse con él nuevamente. “Estaba asustado. Dijo que lo quieren obligar a firmar la deportación y que se niega porque tiene todo al día. Pero que los efectivos de ICE lo quieren forzar a que lo haga”, advirtió Juan en declaraciones a la radio.

“Sabemos que ahora está en Miramar, en las oficinas de ICE. Pasó la noche ahí porque están desbordados todos los centros de detención de ICE. Tenemos entendido, por lo que hemos podido averiguar, que los hacen dormir en oficinas, completamente hacinados y en condiciones precarias”, explicó Juan Pourrain. Y, según comentó, el caso de su hermano no sería el primero en suceder de esta manera.

“A una futbolista venezolana le pasó lo mismo que a Matías. Salió denunciando acoso psicológico incluso. Es una locura todo lo que está pasando", concluyó.

La radicalización de ICE que pone en alerta a los migrantes

La abogada de Matías Pourrain, que se especializa en temas migratorios, señaló a El Destape que el caso del argentino forma parte de un recambio que hubo en la política interna de ICE en los últimos años.

“Antes, en las administraciones anteriores, en casos como el de Matías, que no tiene ningún delito, que no tiene ningún antecedente, ya lo habrían soltado. Pero ahora esta nueva administración quiere agrandar los números de detenidos”, explicó Borges, quien además afirmó que la fuerza comenzó a usar herramientas de Inteligencia Artificial “para ver quién violó Visas o documentación especial”.