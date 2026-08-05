Córdoba cambia sus líneas de colectivos: cuáles son los nuevos recorridos

La Municipalidad de Córdoba implementó desde el 1° de agosto una serie de cambios en el corredor 7 del transporte urbano de pasajeros.

Las modificaciones alcanzan a varias líneas operadas por Sol Bus y buscan mejorar la conectividad de distintos barrios, en especial Parque Don Bosco y La Reserva, además de optimizar el acceso a centros educativos y otros servicios.

El nuevo esquema fue definido luego de reuniones entre el Ejecutivo local, la empresa prestataria y representantes de los centros vecinales. Junto con los cambios de recorrido, también se incorporó una nueva línea y se modificó la cabecera de otro servicio, sin cambios en las frecuencias de circulación.

Desde la Municipalidad informaron que los tramos actualizados ya pueden consultarse a través de la aplicación Tu Bondi y de los canales oficiales de Sol Bus, para que los usuarios conozcan las modificaciones antes de viajar.

Colectivos de Córdoba | ¿Qué líneas cambian y cuáles son los nuevos recorridos?

Los cambios alcanzan a las líneas 70, 71, 72, 73, 74 y 75; se suma la nueva línea 76 y también se modifica la punta de línea del B1.

La línea 71 tendrá un recorrido renovado: comenzará en Plaza Gutenberg y finalizará en la rotonda de avenida Vélez Sarsfield y Pedro Minuzzi, reemplazando el trayecto anterior.

Las líneas 72 y 73 incorporarán un ingreso al barrio La Reserva, lo que permitirá ampliar la cobertura del transporte público en ese sector de la ciudad. Por su parte, las líneas 70, 74 y 75 modificarán distintos tramos de sus recorridos para adaptarse a la nueva organización del corredor.

Como parte de la reestructuración, comenzará a funcionar la línea 76, que unirá Parque Don Bosco con el Centro y ofrecerá una nueva alternativa para los vecinos de ese barrio. Además, la línea B1 cambiará su cabecera para integrarse al esquema operativo actualizado.

La Municipalidad aclaró que las modificaciones no implican una reducción de frecuencias ni de unidades. El objetivo es redistribuir los recorridos para mejorar la cobertura del servicio y responder a pedidos realizados por vecinos de los sectores alcanzados por la medida.