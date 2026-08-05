Adiós al bob: los 6 cortes de pelo que son tendencia en mujeres +60

El clásico corte bob perdió protagonismo y este año aparecen nuevas alternativas que priorizan el movimiento, la textura y un estilo más natural. Entre las principales tendencias para mujeres mayores de 60 años sobresalen opciones que buscan aportar volumen, suavizar los rasgos y renovar el look sin resignar practicidad. Los nuevos cortes apuestan por capas, terminaciones descontracturadas y peinados fáciles de mantener en la rutina diaria.

El bob deja de ser el gran protagonista

Durante mucho tiempo, el bob fue uno de los cortes más elegidos por mujeres de distintas edades gracias a su versatilidad y al poco mantenimiento que requería. Su longitud y su forma clásica lo convirtieron en una opción habitual tanto para quienes buscaban comodidad como para quienes querían un cambio de imagen.

Sin embargo, las tendencias de 2026 muestran un cambio de rumbo. La propuesta ahora pasa por cortes con más textura, movimiento y volumen, pensados para dar una apariencia fresca y moderna sin perder elegancia. La idea es dejar atrás las líneas demasiado rígidas y apostar por estilos que acompañen la forma natural del cabello y aporten mayor dinamismo al rostro.

Los seis cortes que marcan tendencia este año

Uno de los estilos que gana terreno es el shag moderno, una versión renovada del clásico shaggy. Se distingue por sus capas bien definidas, un desmechado sutil y un movimiento natural que aporta volumen, especialmente en cabellos finos.

Las capas y la textura reemplazan al clásico bob en los salones.

Otra de las opciones más buscadas es el pixie alargado con flequillo traslúcido. Mantiene la esencia del corte corto, pero incorpora un flequillo liviano hacia un costado que suaviza las facciones y ofrece un resultado elegante.

También aparece la melena midi clavicut con capas invisibles, un corte que llega hasta la clavícula y suma capas internas casi imperceptibles. Esa técnica permite generar cuerpo y movimiento sin modificar demasiado la forma exterior del peinado.

Si buscás renovar tu look, estas opciones marcan la tendencia del año.

Cortes con textura y volumen natural

Entre las propuestas más modernas también se destaca el wolf cut de contornos suaves, una versión más delicada del corte que combina características del mullet y el shag. El resultado es un look con personalidad, aunque equilibrado y fácil de llevar.

A esa lista se suma el bixie desestructurado, una mezcla entre el pixie y el bob. Conserva algo más de largo que el corte corto tradicional, pero incorpora puntas desfiladas y una textura liviana que aporta frescura.

Completa las tendencias la melena mariposa corta, inspirada en el conocido Butterfly Cut. En este caso, las capas cortas alrededor del rostro generan un efecto de mayor amplitud y movimiento, ayudando a enmarcar la cara de una manera natural.

La tendencia apunta a un look más natural

Las propuestas que dominan los salones durante 2026 tienen un rasgo en común: priorizan la naturalidad por encima de las estructuras rígidas. Las capas y las texturas se convierten en las principales herramientas para dar volumen sin necesidad de un peinado complejo.

Además, estos estilos permiten adaptar el corte a diferentes tipos de cabello y formas de rostro, por lo que ofrecen alternativas para quienes buscan un cambio sin realizar una transformación extrema.

La moda capilar de este año deja en claro que el cabello sigue siendo una forma de expresar la personalidad. En lugar de cortes uniformes, las tendencias apuestan por looks más livianos, con movimiento y capaces de resaltar las características naturales de cada persona.