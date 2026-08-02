Los tres consejos para verte más joven: cómo maquillarse después de los 60 (Foto: Freepik)

El maquillaje es un gran aliado para resaltar aquello que nos gusta de nuestro rostro y disimular lo que nos genera inseguridades. Sin embargo, siempre es necesario saber usarlo porque una decisión equivocada puede hacer llevarte a aparentar más años de los que en realidad tenés.

Los tres consejos para maquillarse después de los 60 y parecer más joven

La maquilladora profesional Carolyn (carolyn_makeup_fun, en TikTok) reveló en un posteo las tres maneras claves de verse más joven después de los 60 años. "Lo que te hace lucir más joven no es un maquillaje perfecto, sino tener un look fresco, suave y armonioso", remarcó la especialista.

De acuerdo con la profesional, el secreto está en:

1. Elegir los tonos correctos de labial

Usar color marrón oscuro o nude con tendencia a los grisáceos puede llevarte a parecer más grande de edad. La maquilladora recomienda utilizar en su lugar rosa suave y rosa frambuesa, con terminaciones más brillantes. El tono de labial perfecto refrescará tu rostro.

2. Realzar tus facciones con maquillaje

A medida que envejecemos, las facciones comienzan a caerse, pero el maquillaje puede generar el efecto contrario. Las recomendaciones de la maquilladora profesional para parecer más joven son:

El rubor bien colocado, debe estar en el extremo superior del pómulo y difuminarse hacia la sien , lejos del centro del cachete.

, lejos del centro del cachete. Cejas bien definidas.

Delineado con intención de lifting y en tonos suaves.

Uno de los grandes secretos está en aplicarse el rubor en el extremo superior de los pómulos (Foto: Freepik)

3. Usar una base más ligera, suave e hidratante:

Usar una base pesada y color mate es uno de los grandes factores que le añaden edad al rostro. "Después de los 50, la piel luce más joven cuando la base de maquillaje es liviana, la piel tiene un poco de brillo y la textura luce natural y viva", explicó la maquilladora profesional.

En ese sentido, la clave está en dejar atrás las bases o polvos pesados –que suelen acumularse en las líneas de expresión– y elegir un tono más uniforme, suave y radiante que lleve a aparentar una piel hidratada y combine exactamente con el tono del cuello.