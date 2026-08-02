Las tres claves de la inesperada mejora de Aston Martin en la Fórmula 1

Aston Martin encontró en el Gran Premio de Hungría una señal de recuperación después de una primera mitad de 2026 marcada por la falta de rendimiento y los problemas de confiabilidad. Apenas una semana después de quedar muy lejos del resto en Spa-Francorchamps, la escudería volvió a competir dentro del pelotón: Fernando Alonso avanzó por primera vez este año a la Q2 y, en carrera, Lance Stroll y el español terminaron 13° y 14°. Aunque no sumaron puntos, superaron a los Haas, los Williams y a uno de los Alpine.

1. Un AMR26 más liviano y eficiente

La primera explicación está en el importante paquete de actualizaciones presentado en Budapest. El AMR26 recibió 16 modificaciones, aunque la estructura básica del chasis y la arquitectura de la caja de cambios permanecieron sin cambios profundos. Aston Martin redujo el peso de ambos componentes, un trabajo que incluso exigió volver a homologar y someter a pruebas de choque la parte delantera del auto.

La suspensión delantera se mantuvo, mientras que la trasera recibió pequeños retoques. También se incorporaron una nueva trompa y superficies aerodinámicas ampliamente revisadas. El objetivo fue acercar el monoplaza al peso mínimo permitido y producir carga aerodinámica de manera más eficiente, mejorando el agarre sin perjudicar excesivamente la velocidad en las rectas.

2. Las herramientas de desarrollo comenzaron a responder

La segunda clave no está solamente en las piezas nuevas, sino en la manera en que fueron diseñadas. Adrian Newey reconoció que Aston Martin comenzó tarde el desarrollo del AMR26 y que todavía utilizaba procesos y herramientas que necesitaban una renovación. Por ese motivo, el equipo soportó varias fechas sin grandes evoluciones y concentró sus recursos en un paquete más completo.

En Hungría, el rendimiento observado en la pista coincidió con las predicciones realizadas en la fábrica. Para Newey, esa correlación entre el simulador, el túnel de viento y el circuito representa una señal fundamental: Aston Martin cuenta ahora con una base más confiable para diseñar las próximas mejoras y reducir el riesgo de fabricar componentes que después no entreguen los resultados esperados.

3. Confiabilidad y el próximo paso de Honda

La mejora estuvo acompañada por una carrera más ordenada. Pese a una falla de suspensión sufrida por Stroll durante la primera práctica, los dos autos completaron el Gran Premio. Eso permitió recopilar información sobre neumáticos, gestión de energía, cambios de marcha y comportamiento del nuevo paquete. Con mayor ritmo, Aston Martin también pudo utilizar estrategias diferentes en lugar de limitarse a una pelea entre sus propios pilotos.

Lo ocurrido en Budapest todavía no convierte al equipo en candidato a los podios. Aston Martin solamente sumó un punto durante las primeras 11 fechas y continúa lejos de los protagonistas. Sin embargo, la expectativa para la segunda mitad del campeonato es regresar regularmente a la pelea por los puntos.

El próximo examen será el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. Allí, Honda planea estrenar una unidad de potencia actualizada, que ya fue probada durante una jornada de filmación en el Hungaroring. Aston Martin también prepara nuevas evoluciones aerodinámicas.

La meta será demostrar que Hungría no fue un caso aislado, mejorar la confiabilidad y reducir la distancia con la zona media. Si la nueva mecánica responde, Alonso y Stroll podrán abandonar definitivamente el fondo de la grilla y comenzar a construir una base más sólida para 2027.