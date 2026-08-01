Animate a sumar color para renovar cualquier look sin cambiar todo el guardarropa.

Las zapatillas dejaron de ser un complemento discreto para convertirse en el centro de todas las miradas. Este invierno 2026, los modelos blancos, negros y grises ceden protagonismo frente a una nueva tendencia que apuesta por los colores intensos. Naranja, amarillo, borgoña, verde y rojo aparecen como los favoritos para darle un aire renovado a cualquier outfit sin necesidad de cambiar todo el guardarropa.

Las zapatillas de colores son la gran tendencia del invierno 2026

Durante mucho tiempo, las zapatillas clásicas dominaron el street style gracias a su versatilidad. Sin embargo, las nuevas colecciones de moda y las tendencias que se ven en las calles marcan un cambio de rumbo.

La propuesta para esta temporada es convertir el calzado en el protagonista del look. En lugar de pasar desapercibidas, las zapatillas ahora suman personalidad y aportan un toque llamativo incluso a los conjuntos más simples. La idea es apostar por un color fuerte y combinarlo con prendas básicas para lograr un equilibrio visual moderno y fácil de adaptar al día a día.

Los colores que pisan fuerte esta temporada

Entre las tonalidades que ganan protagonismo aparece el naranja, una opción que combina muy bien con jean, blanco, gris, camel y azul marino. Es ideal para darle energía a un outfit sin perder versatilidad.

El amarillo, desde los tonos manteca hasta el mostaza, también se posiciona entre los favoritos. Aporta luminosidad durante los días fríos y se lleva especialmente bien con beige, marrón, chocolate y otros tonos tierra.

Otro de los grandes protagonistas es el borgoña, uno de los colores más fuertes del invierno. Su estilo elegante permite usarlo tanto en looks informales como en propuestas más sofisticadas, combinándolo con negro, gris o azul oscuro.

Verde y rojo, dos apuestas que renuevan cualquier outfit

El verde, en todas sus versiones, continúa ganando terreno en la moda. Desde el oliva hasta las tonalidades más intensas, ofrece una alternativa diferente para quienes buscan incorporar color sin exagerar.

Este tono se adapta muy bien a prendas en crudo, denim y marrón, lo que facilita su incorporación a los looks cotidianos. Por su parte, el rojo deja de ser exclusivo de carteras o sweaters para convertirse también en protagonista del calzado. Es una opción ideal para elevar un conjunto básico y sumar un detalle moderno que no pasa inadvertido.

Los tonos intensos convierten un outfit básico en una propuesta mucho más actual.

Cómo combinar zapatillas de colores sin complicarte

La manera más sencilla de llevar esta tendencia es elegir prendas de colores neutros y dejar que las zapatillas sean el punto de atención. Un jean recto, un pantalón de sastrería o un conjunto monocromático son aliados perfectos.

Otra alternativa consiste en repetir el color del calzado en algún accesorio, como una bufanda, una cartera o un gorro. Ese pequeño detalle ayuda a crear un look equilibrado.

Si preferís un estilo más clásico, también podés mantener una base en negro, blanco, gris o tonos tierra y sumar unas zapatillas coloridas para actualizar el outfit sin salir de tu zona de confort.