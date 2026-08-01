Quintela juntó a dirigentes del peronismo y llamó a "recrear la esperanza"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó un encuentro en el Sindicato de Luz y Fuerza de esa provincia, que contó con la presencia de dirigentes del peronismo. El encuentro se realizó en la previa del acto de conmemoración de 50 años del asesinato monseñor Enrique Angelelli, que se organizará este sábado.

En el acto, Quintela remarcó la necesidad de "comenzar a discutir la unidad del movimiento nacional justicialista, que si está unido es invencible, en la medida que podamos despertar el sentimiento de este gigante dormido".

El jefe provincial convocó a "empezar a debatir y discutir la organización en La Rioja, aportar a la del norte argentino, y que entre todos podamos consolidar un proyecto nacional que hoy está".

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para juntar todas las partes de nuestro movimiento, para lograr lo que decía el General Perón: la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra Patria", afirmó.

Respecto a la situación nacional, el Gobernador planteó que "el entramado social de nuestro país está destruido" ya afirmó que "se dedica, en un 80% de su tiempo, a resolver la diversidad de problemas que tienen los compañeros en la vida cotidiana: que no tienen para almorzar o no tienen para un plato de comida para sus hijos".

"Este gobierno que vino, y despertó expectativas en gran parte de la sociedad, sobre todo en los que no ven al peronismo como referencia, hoy se sienten frustrado. Hoy tenemos que recrear la esperanza", sintetizó.

Uno de los dirigentes del peronismo que estuvo presente fue el diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner. El legislador agradeció la invitación del Gobernador y destacó su conducción provincial, ya que destacó que "ninguno de sus senadores y diputados nacionales de La Rioja obró en contra de ningún riojano ni ningún argentino".

"Nos han querido partir la autoestima, que los argentinos, como dicen los funcionarios de Milei, somos el verdadero problema de Argentina. Es una mentira. Esta discusión que se da en el Senado con la ley de tierras es una vergüenza y la sociedad tendrá que tomar cartas en el futuro, aquello que no supo defender en el presente", instó, el diputado, en alusión al debate del proyecto de Inviolabildad de la Propiedad Privada.

Respecto al homenaje a Angelelli, el diputado afirmó que "cuando los dirigentes del presente, ven que se recuerdan a los dirigente y curas del pasado que todos lo dieron, los llenan de energía y valor para dar las discusiones".

Al encuentro también asistieron los senadores Eduardo "Wado" De Pedro, Juliana Di Tullio y Fernando Rejal, los diputados nacionales Blanca Osuna, Sergio Casas y Horacio Pietragalla, entre otros.