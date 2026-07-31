Quintela recibió a referentes del peronismo en la previa del homenaje por los 50 años del martirio de Angelelli

En el marco de las actividades por el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos, el gobernador Ricardo Quintela encabeza este viernes una intensa agenda de reuniones con dirigentes nacionales que arribaron a La Rioja para participar de los homenajes a monseñor Enrique Angelelli. Ministros, legisladores y referentes políticos mantendrán encuentros institucionales con el mandatario provincial antes de las actividades centrales previstas para este fin de semana en Punta de los Llanos.

La agenda comenzó por la mañana en la Casa de Gobierno con la recepción al Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales Provincia de La Pampa, Pascual Fernández, cuya visita fue confirmada previamente por el propio Quintela a través de sus redes sociales.

Al respecto, el mandatario riojano publicó: "Fue una buena oportunidad para conversar sobre la realidad que atraviesa nuestro país, los desafíos que compartimos las provincias y el trabajo que tenemos por delante para seguir construyendo una Argentina más justa y federal".

Más tarde, el gobernador recibió al diputado nacional Jorge Taiana y posteriormente a los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio, quienes también llegaron a la provincia para participar de las actividades conmemorativas.

"Mantener viva la memoria y el legado de Monseñor Angelelli y de los Mártires Riojanos nos inspira a seguir trabajando con compromiso, solidaridad y esperanza por una Argentina más justa y federal. Gracias, Jorge por compartir este momento tan especial para los riojanos y riojanas", agregó Quintela.

La jornada continuará desde las 18 con un Foro Político en el Sindicato de Luz y Fuerza, donde Quintela compartirá una actividad con el diputado nacional Máximo Kirchner, en un encuentro que reunirá a dirigentes y militantes en torno al legado político y social de Enrique Angelelli.

Las palabras de los presentes

Consultado por El Destape, el senador Wado De Pedro valoró que, a cinco décadas del asesinato de Enrique Angelelli, La Rioja mantenga viva la memoria y convoque a distintos sectores de la sociedad: "Queremos felicitar al gobernador y al pueblo de La Rioja por mantener viva la llama de la memoria. Para que nunca más vuelva a pasar lo que nos pasó como sociedad tenemos que seguir haciendo este tipo de actos".

El senador sostuvo además que la amplia participación de dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos refleja el compromiso de la democracia argentina con la memoria y el rechazo a la violencia política.

"Que a 50 años del asesinato de Angelelli haya tanta dirigencia política y organizaciones participando habla de que la Argentina le dijo en serio nunca más a los golpes, nunca más a la violencia y nunca más a intentar resolver las diferencias utilizando las armas", afirmó.

En la misma línea, la senadora Juliana Di Tullio destacó la convocatoria impulsada por Quintela y los representantes riojanos en el Congreso, al considerar que trasciende al ámbito partidario y reúne a distintos sectores de la sociedad: "Nos han hecho una convocatoria muy amplia a toda la Argentina, a la dirigencia política, a las organizaciones sociales y también a las organizaciones sindicales".

La legisladora sostuvo que la conmemoración permite reafirmar los valores de memoria, verdad y justicia, al tiempo que recordó el reconocimiento de los mártires riojanos como beatos por parte del papa Francisco, así como también remarcó el rol político que, a su entender, tiene la convocatoria impulsada desde La Rioja: "También le agradecimos al gobernador por su esfuerzo y su compromiso para insistir en que la dirigencia pueda juntarse, conversar y unirse".

Un espacio para el diálogo político

Por su parte, la senadora nacional por La Rioja Florencia López aseguró que la provincia vuelve a convertirse en un punto de encuentro para el peronismo en un contexto económico complejo. "Es un orgullo recibirlos en un momento donde la gente está sufriendo, donde la crisis golpea con las tarifas, el combustible y los alimentos. Hoy recordamos a Angelelli, que trabajó tanto por la justicia social", expresó.

En ese marco, sostuvo que la convocatoria representa "un primer paso para la reconstrucción nacional del peronismo" y destacó el rol de Quintela como impulsor del encuentro. "La Rioja tiene el coraje y la osadía de dar un primer paso para la reconstrucción nacional del peronismo. Ese esfuerzo lo está llevando adelante nuestro gobernador Ricardo Quintela junto a toda la dirigencia, con un solo objetivo: que la gente vuelva a vivir mejor", concluyó.

Por su parte, el senador nacional Fernando Rejal sostuvo que la conmemoración de los mártires riojanos constituye una oportunidad para mantener viva la memoria de quienes, desde la Iglesia, impulsaron un mensaje de justicia social y compromiso con los sectores más vulnerables.

"Significa refrescar la memoria del padecimiento de aquellos que por una lucha de igualdad social predicaban el Evangelio. Agradecemos a todos los que nos acompañan", expresó.

En diálogo con la prensa, el legislador también se refirió al debate parlamentario en torno a la modificación de la Ley de Tierras y consideró que el Congreso debe actuar con responsabilidad frente a iniciativas que podrían flexibilizar los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

"Ojalá los legisladores tengan el sentido patriótico de rechazarla", afirmó, al recordar el caso de Valle Hermoso como ejemplo de los conflictos que pueden generarse cuando no existen restricciones sobre la propiedad de tierras.

Una agenda que combinará política, memoria y participación ciudadana

Las actividades por el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos se desarrollarán durante los próximos días con una amplia programación que reunirá propuestas políticas, culturales, académicas, comunitarias y religiosas en distintos puntos de la provincia. La agenda comenzó con la proyección de la película La Palabra Viva y una charla debate sobre tierra, soberanía y trabajo, y continuará este viernes con la conferencia "Las Malvinas son Argentinas, una causa mundial", que brindará el exministro de Defensa Jorge Taiana en la Legislatura provincial, además de un almuerzo con organizaciones sociales y una jornada socio comunitaria en homenaje a Enrique Angelelli en el barrio Benjamín Rincón.

Durante la tarde se realizará el encuentro juvenil "Senador por un día", organizado por la senadora Florencia López, seguido por el Foro Político que encabezará el diputado nacional Máximo Kirchner en el Sindicato de Luz y Fuerza. La jornada concluirá con el conversatorio "No hay forma de defender la memoria si no la conocés. La memoria es presente y futuro", a cargo de Victoria Montenegro, en la Casa de la Memoria.

El cronograma tendrá su momento central el sábado 1 de agosto con la multitudinaria conmemoración en Punta de los Llanos, donde se desarrollarán los actos oficiales frente a la Ermita de Monseñor Enrique Angelelli. Las actividades continuarán hasta el 15 de agosto con misas, encuentros culturales, presentaciones de libros, una peña por la memoria, jornadas de reflexión en la Universidad Nacional de La Rioja y nuevos espacios de homenaje destinados a mantener vigente el legado de los Beatos Riojanos.