Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear

Incendio forestal cerca de Dunwich

Por Marissa Davison y Sam ​Tabahriti

DUNWICH, Inglaterra, 30 jul (Reuters) - Un incendio forestal en el este de Inglaterra ha obligado a evacuar las comunidades cercanas y ha provocado ‌el cierre de carreteras, pero no ‌se espera que se extienda hacia las instalaciones nucleares situadas a pocos kilómetros de distancia, informaron el jueves autoridades y operadores.

El incendio ha arrasado partes de Dunwich Heath, una de las pocas zonas costeras de matorral de llanura que aún se conservan y que alberga especies de aves protegidas y otros animales silvestres.

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Para muchos de los evacuados, la magnitud del incendio evocó escenas ​más propias del sur ⁠de Europa, lo que obligó a residentes, turistas y propietarios de casas ‌rodantes a marcharse con poca antelación ante el temor de ⁠que el fuego pudiera cambiar de dirección.

"Me ⁠siento muy conmovida", afirmó Jude Bayly, de 73 años, propietaria de una casa rodante en la zona evacuada.

Bayly contó que había visto cómo, durante la noche, las ⁠llamas altísimas y el humo negro se elevaban por encima del ​brezal. "Eran llamas que lamían el cielo, columnas negras de ‌humo. Es simplemente espantoso".

Otros tuvieron que ‌abandonar sus pertenencias al huir.

"No nos ha quedado más remedio que abandonarlo ⁠todo", dijo Peter Barnes, un granjero jubilado de 77 años que posee una casa de vacaciones en la zona. Explicó que tuvieron que marcharse solo con la ropa que llevaban puesta y el coche: "Todo lo demás se ha ​quedado atrás".

El ‌incendio, calificado por el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk como uno de los incidentes más difíciles de su historia, se produjo a unos kilómetros al norte de la central nuclear Sizewell B de la empresa francesa EDF, dedicada a la generación de ⁠electricidad, y de Sizewell C, una central nuclear en construcción.

"El terreno y la distancia que nos separan del incendio y de Sizewell B y C hacen que no haya una preocupación significativa por la propagación del fuego", declaró a los periodistas Jon Lacey, del servicio de bomberos, añadiendo que ambas instalaciones estaban siendo vigiladas y que las autoridades estaban en contacto con sus operadores.

Lacey señaló que el incendio ‌seguía "en desarrollo" y "avanzando", y que podría continuar ardiendo durante otras 36 horas, añadiendo que se estaba desplazando hacia el interior.

Señaló que la prolongada sequía, las altas temperaturas y los vientos costeros se habían combinado para provocar un incendio de rápida propagación que resultaba especialmente difícil de combatir.

Sizewell C indicó que sus instalaciones y ‌oficinas seguían funcionando con normalidad y que estaba evaluando los efectos del humo y las alteraciones en las carreteras locales.

EDF señaló que el incendio no estaba afectando a ‌las operaciones de Sizewell ⁠B, que está separada del fuego por una masa de agua.

El primer ministro, Andy Burnham, afirmó que el Gobierno estaba ​siguiendo de cerca el incidente. "Se prestará todo el apoyo necesario", declaró a periodistas.

Con información de Reuters