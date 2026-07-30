Un incendio forestal arrasa el este de Inglaterra, pero no supone amenaza para cercana central nuclear

Por Marissa Davison y Sam Tabahriti
DUNWICH, Inglaterra, 30 jul (Reuters) - Un incendio forestal en el este de Inglaterra ha obligado a evacuar las comunidades cercanas y ha provocado el cierre de carreteras, pero no se espera que se extienda hacia las instalaciones nucleares situadas a pocos kilómetros de distancia, informaron el jueves autoridades y operadores.
El incendio ha arrasado partes de Dunwich Heath, una de las pocas zonas costeras de matorral de llanura que aún se conservan y que alberga especies de aves protegidas y otros animales silvestres.
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Para muchos de los evacuados, la magnitud del incendio evocó escenas más propias del sur de Europa, lo que obligó a residentes, turistas y propietarios de casas rodantes a marcharse con poca antelación ante el temor de que el fuego pudiera cambiar de dirección.
"Me siento muy conmovida", afirmó Jude Bayly, de 73 años, propietaria de una casa rodante en la zona evacuada.
Bayly contó que había visto cómo, durante la noche, las llamas altísimas y el humo negro se elevaban por encima del brezal. "Eran llamas que lamían el cielo, columnas negras de humo. Es simplemente espantoso".
Otros tuvieron que abandonar sus pertenencias al huir.
"No nos ha quedado más remedio que abandonarlo todo", dijo Peter Barnes, un granjero jubilado de 77 años que posee una casa de vacaciones en la zona. Explicó que tuvieron que marcharse solo con la ropa que llevaban puesta y el coche: "Todo lo demás se ha quedado atrás".
El incendio, calificado por el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk como uno de los incidentes más difíciles de su historia, se produjo a unos kilómetros al norte de la central nuclear Sizewell B de la empresa francesa EDF, dedicada a la generación de electricidad, y de Sizewell C, una central nuclear en construcción.
"El terreno y la distancia que nos separan del incendio y de Sizewell B y C hacen que no haya una preocupación significativa por la propagación del fuego", declaró a los periodistas Jon Lacey, del servicio de bomberos, añadiendo que ambas instalaciones estaban siendo vigiladas y que las autoridades estaban en contacto con sus operadores.
Lacey señaló que el incendio seguía "en desarrollo" y "avanzando", y que podría continuar ardiendo durante otras 36 horas, añadiendo que se estaba desplazando hacia el interior.
Señaló que la prolongada sequía, las altas temperaturas y los vientos costeros se habían combinado para provocar un incendio de rápida propagación que resultaba especialmente difícil de combatir.
Sizewell C indicó que sus instalaciones y oficinas seguían funcionando con normalidad y que estaba evaluando los efectos del humo y las alteraciones en las carreteras locales.
EDF señaló que el incendio no estaba afectando a las operaciones de Sizewell B, que está separada del fuego por una masa de agua.
El primer ministro, Andy Burnham, afirmó que el Gobierno estaba siguiendo de cerca el incidente. "Se prestará todo el apoyo necesario", declaró a periodistas.
Con información de Reuters