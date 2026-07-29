FIFA investiga a la Selección Argentina tras el Mundial 2026: abrió expedientes disciplinarios

La FIFA abrió un expediente disciplinario contra Argentina tras el Mundial 2026: los motivos.

Días después de la finalización del Mundial 2026, la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Selección Argentina por diversos incidentes ocurridos durante el torneo. La Comisión Disciplinaria del organismo que regula el fútbol a nivel internacional comenzó una investigación por cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el comienzo de los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y la exhibición de mensajes considerados inapropiados.

En paralelo, el expediente también contempla el lanzamiento de objetos desde las tribunas durante varios encuentros de Argentina. Según informó el organismo, la AFA podría haber infringido distintos artículos del Código Disciplinario relacionados con la utilización de eventos deportivos para manifestaciones ajenas al deporte, la conducta inadecuada, la discriminación y la responsabilidad sobre el orden y la seguridad en los estadios.

Los incidentes tras la final contra España, uno de los motivos del expediente disciplinario contra Argentina

Además del procedimiento iniciado contra la AFA, la FIFA abrió causas individuales por los incidentes registrados durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. A partir de un informe que recibió la Comisión Disciplinaria, fueron imputados Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino. También quedó involucrado el español Gavi.

Los incidentes protagonizados por cuerpo técnico y jugadores tras la final contra España son uno de los motivos por los que la FIFA abrió un expediente disciplinario contra la Selección Argentina.

La apertura de los procedimientos no implica que los involucrados ya hayan recibido una sanción. De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, la AFA, los futbolistas y los integrantes de los cuerpos técnicos señalados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos y exponer su postura sobre los hechos.

Después de analizar esas respuestas y las pruebas incorporadas al expediente, la Comisión Disciplinaria emitirá sus resoluciones. Las posibles sanciones todavía no fueron comunicadas y dependerán de la evaluación individual de cada cargo.

Qué puede pasar con los jugadores argentinos investigados por la FIFA

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, la AFA, los futbolistas y los integrantes de los cuerpos técnicos señalados en la primera instancia tendrán la posibilidad de presentar sus descargos y exponer su postura sobre los hechos. Después de analizar esas respuestas y las pruebas incorporadas al expediente, la Comisión Disciplinaria emitirá sus resoluciones. Las posibles sanciones todavía no fueron comunicadas y dependerán de la evaluación individual de cada cargo.

El comunicado completo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado las siguientes medidas en relación con los incidentes ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Asociación del Fútbol Argentino

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El comunicado de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' (un cargo).

De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante