Vuelve La Crossover a puro básquet en La Bombonerita

El básquetbol siempre dice presente en la Argentina.

Durante el primer fin de semana de Agosto en el estadio Luis Conde, se reunirá a 8 equipos liderados por

influencers, celebridades y ex-jugadores, con reglas nunca antes vistas: línea de 4

puntos, cartas especiales que alteran el juego y aros más bajos para jugadas

espectaculares como volcadas y alley-oops.

Cada equipo será armado por los MANAGERS que reúne a jugadores profesionales,

semi-profesionales y streetballers.

El evento será conducido por Germán Beder, Jose Montesano y Nicolas Laprovittola.

Los managers de los equipos serán: Rusherking, Benja Calero, Flow Basketball, Juan

Posite, Pepe Vildoza, Pluzito.

El básquetbol siempre dice presente en la Argentina.

La Crossover es una propuesta disruptiva que reinventa el básquet tal como lo

conocemos. Es un nuevo formato combina deporte, entretenimiento digital y

participación del público en tiempo real para ofrecer una experiencia ágil, visual y

emocionante. En la que prevalecen el show y el espectáculo.



¿Cuándo?

Sábado 1 de Agosto: fase de clasificación + torneo de volcadas + torneo de tiros

Domingo 2 de Agosto: ¡Playoff y gran final ! También final de volcadas y torneo de

tiros.

¿Dónde?

En la Bombonerita, el ESTADIO LUIS CONDE.



El siguiente fin de semana del 8 y 9 de Agosto La Crossover se muda a Córdoba !

Con Facu Campazzo como Host vamos a vivir una fiesta cordobesa.

¡Te esperamos para vivir una experiencia totalmente única, y una nueva manera de

vivir el básquet.

¡VUELVE LA CROSSOVER!*

*1 y 2 de Agosto en la Bombonerita - Bs As.

Entradas a la Venta en Ticketek.com.ar*