Cuáles son los 10 medicamentos de venta libre que se venderán sin recetas y sin descuentos

La ANMAT estableció la venta libre de 10 nuevos medicamentos que hasta ahora solo podían comprarse en farmacias con receta médica. Se trata de antialérgicos, lociones tópicas y soluciones oculares con formulaciones farmacéuticas aprobadas para que el público pueda comprarlas sin necesitar disposición de un profesional.

Cuáles son los 10 medicamentos que pasan a tener venta libre

La medida fue oficializada mediante la Disposición N° 4714/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida busca facilitar el acceso a medicamentos, con eficacia y seguridad comprobadas, que se usan para tratar afecciones de baja complejidad. Los diez productos que ahora tienen venta libre en farmacias son:

Trimebutina maleato 100 mg: para problemas gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal.

para problemas gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal. Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml : antihistamínico o antialérgico.

: antihistamínico o antialérgico. Dimenhidrinato 50 mg: se utiliza para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento.

se utiliza para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento. Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml : otro antialérgico.

: otro antialérgico. Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato (solución oftálmica): para la irratación ocular.

para la irratación ocular. Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2% (solución oftálmica): para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica.

para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica. Carboximetilcisteína 5% en su versión de jarabe o solución oral.

en su versión de jarabe o solución oral. Cloruro de aluminio hexahidratado 20% : se trata de un antitranspirante potente, pasa a ser de venta libre la vía tópica en forma de loción.

: se trata de un antitranspirante potente, pasa a ser de venta libre la vía tópica en forma de loción. Carbonato de calcio + tintura de árnica montana + nitrato de plata: es un cicatrizante y antiinflamatorio, tanto por vía tópica como oral de polvo oral /tópico.

es un cicatrizante y antiinflamatorio, tanto por vía tópica como oral de polvo oral /tópico. Ivermectina 0,5%: es una loción antiparasitaria para combatir la pediculosis, es decir, los piojos en adultos y niños.

Son 10 medicamentos que se usan para tratar afecciones de baja complejidad

Por qué ahora tienen venta libre: los detalles de la decisión

El cambio se produjo tras un análisis de la ANMAT a la información disponible en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la experiencia de uso en el país y los antecedentes de agencias regulatorias internacionales de alta vigilancia sanitaria, tales como EMA (European Medicines Agency), AEMPS (Agencia Española de Medicamentos), ANSN (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de Santé de Francia), FDA (Food and Drugs Administration de Estados Unidos), ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil) e INVIMA (Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos de Colombia), quienes han aprobado las IFAs en cuestión para su venta libre.

Tras la evaluación técnica, se estableció que los 10 medicamentos cumplen con los criterios regulatorios para su uso seguro sin prescripción médica, ya que cuentan con indicaciones de dosis correcta y presentaciones autorizadas. Además, todos fueron parte del mercado en condición de venta bajo receta durante al menos cinco años, sin reportes de eventos adversos graves que modifiquen su balance riesgo-beneficio.

La disposición de ANMAT señala que los fabricantes de los medicamentos deberán "adecuar los rótulos, prospectos, presentaciones y demás condiciones de comercialización" de acuerdo a la nueva condición de venta libre.

Sin embargo, podrán continuar con la venta los lotes liberados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma sin modificación del rótulo, del envase primario, secundario y prospecto.