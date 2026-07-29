Fue compuesta en 1962 y tiene cientos de versiones: cómo surgió la icónica Garota de Ipanema

Garota de Ipanema es la canción brasileña más popular de todos los tiempos.

Considerada la segunda canción más versionada de la historia de la música mundial -solo por detrás de Yesterday de The Beatles-, Garota de Ipanema es el himno definitivo de la bossa nova. Su origen se remonta al verano de 1962 en Río de Janeiro, dentro del emblemático Bar Veloso, un espacio ubicado en la antigua calle Montenegro que con el paso de las décadas terminaría rebautizado en honor al propio tema y a uno de sus creadores.

Allí solían reunirse el compositor Antônio Carlos Jobim y el poeta Vinícius de Moraes y, desde su mesa habitual, ambos observaban la rutina de una joven de cabello oscuro y ojos verdes que caminaba a diario rumbo a la costa de Ipanema y solía detenerse en el lugar para comprar cigarrillos para su madre. Aquella figura era Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, conocida mundialmente como Helô Pinheiro, cuya presencia terminó por inspirar una de las obras cumbres de la música latinoamericana.

Lanzada en 1963, la canción no solo inmortalizó la caminata despreocupada de su musa inspiradora, sino que convirtió al barrio de Ipanema en la capital global de la bossa nova. Con una melodía que combina la melancolía del mar con la calidez del sol carioca, la obra de Jobim y Moraes logró trascender las fronteras de Brasil para consolidarse como un estándar imborrable del cancionero internacional.

Qué dice la letra de Garota de Ipanema

En las primeras estrofas, la canción no describe un retrato estático, sino una figura en movimiento. El foco no está puesto únicamente en los rasgos físicos de la joven, sino en su andar: "Mira qué cosa más linda / Más llena de gracia / Ella es la muchacha / Que viene y que pasa / En su dulce balanceo, camino del mar".

La musa de la canción Garota de Ipanema.

El término "balanceo" (balanço, en el original portugués) no es casual; evoca tanto el vaivén del mar como el propio pulso de la bossa nova. La poesía de Vinícius de Moraes convierte el simple acto de caminar hacia la costa en un poema visual, donde la juventud y la gracia se funden con el paisaje carioca.

El punto de quiebre de la letra aparece cuando el observador pasa de la admiración a la introspección. La presencia luminosa de la muchacha resalta, por contraste, la tristeza de quien la contempla desde lejos: "Ah, por qué estoy tan solo / Ah, por qué todo es tan triste / Ah, la belleza que existe / La belleza que no es solo mía / Que también pasa sola"