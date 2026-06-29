Si Los Wachiturros fuesen brasileños, sonarían así: la versión viral de Tírate Un Paso

Se volvió viral una versión bossa nova de un track de Los Wachiturros.

Las redes sociales volvieron a encender la fibra de la nostalgia colectiva argentina con un video que se volvió viral. El músico e influencer Nacho Va se convirtió en el centro de las miradas tras publicar una particular reversión de Tírate un paso, el emblemático éxito de Los Wachiturros que inundó los boliches, radios y pantallas de televisión hace ya quince años.

El video rápidamente sumó cientos de miles de reproducciones y centenas de reposteos y apela al recuerdo de una época dorada de la cultura pop local. La propuesta del creador de contenido no solo refresca la melodía original, sino que rinde homenaje al fenómeno urbano que, durante la temporada de 2011, puso a bailar a todo el país con sus característicos pasos coreográficos y sus chalecos de marcas deportivas.

A pesar de que el grupo oriundo de Morón tuvo un paso por el centro de la escena musical tan vertiginoso como breve, el impacto de su propuesta sonora demostró ser a prueba de tiempo. La fórmula de los jóvenes bonaerenses, basada en una fusión pionera de cumbia y reguetón con bases electrónicas minimalistas, sentó un precedente en los ritmos urbanos que hoy dominan los rankings actuales.

La respuesta del público ante este contenido viral evidencia que, más allá del paso de los años y de las modas pasajeras, la memoria emotiva de aquella combinación de ritmos sigue intacta. La reversión abrió el juego a que los usuarios recordaran anécdotas de aquel verano, consolidando a Tírate un paso no solo como una humorada del pasado, sino como un verdadero clásico de la cultura popular contemporánea.

Wachiturros.

Así sonaría Mozart si fuese brasileño

Un conjunto de instrumentistas generó una amplia repercusión en entornos digitales al presentar una reinterpretación de la célebre Marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart, adaptando la composición clásica a los patrones rítmicos de la música popular brasileña. El registro audiovisual, que transformó la estructura de la pieza académica en una ejecución volcada a la percusión, sumó un gran volumen de interacciones y reproducciones en diversas plataformas.

La divulgación de esta propuesta estuvo a cargo del músico Amitai Kurtz, quien publicó el video donde se registra al grupo ejecutando el pasaje más reconocible de la obra tradicional. Mediante la incorporación de la cadencia y la instrumentación características del folklore del país vecino, la versión dejó de lado la rigidez e instrumentación habituales de las salas de concierto, recibiendo comentarios favorables de usuarios que destacaron la singularidad de la fusión cultural.