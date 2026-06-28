Quintela y la Cámara Riojana de la Construcción buscan reactivar el sector y preservar el empleo

Por la parálisis del sector, el gobernador Ricardo Quintela recibió a autoridades de la Cámara de la Construcción de La Rioja para avanzar en alternativas que permitan reactivar la actividad, afectada por la paralización de la obra pública nacional. Durante el encuentro analizaron propuestas para impulsar nuevos proyectos, preservar las empresas locales y evitar la pérdida de puestos de trabajo.

El gobernador se reunió con el presidente de la Cámara, Héctor Spallanzani, y con el ingeniero Juan Manuel González, quienes detallaron las consecuencias que la paralización de la obra pública nacional generó en las empresas del sector y en el empleo provincial.

"Mantuvimos una reunión con representantes de la Cámara Riojana de la Construcción para dialogar sobre la compleja situación que atraviesa el sector y analizar alternativas que permitan recuperar la actividad, sostener las empresas y preservar las fuentes laborales en nuestra provincia" expresó el mandatario provincial en su red social X (ex Twitter).

"Intercambiamos propuestas, compartimos distintas miradas sobre el contexto actual y coincidimos en la necesidad de seguir construyendo respuestas conjuntas frente a una realidad que golpea con fuerza a una actividad clave para el desarrollo de La Rioja. Nuestro compromiso es continuar acompañando a quienes generan empleo y apuestan por el crecimiento de nuestra provincia", agregó Quintela.

Desde el sector le acercaron al gobernador una serie de propuestas destinadas a poner en marcha obras de pequeña y mediana escala como una primera etapa ya que el freno a la obra pública generó cierre de empresas, pérdidas de puestos de trabajo y paralización de proyectos viales y habitacionales.

Recientemente, Spallanzani manifestó su preocupación sobre la actual coyuntura: “La situación de la construcción es muy complicada. En los 30 años que tengo en este rubro nunca habíamos atravesado una situación igual a esta, ni en la pandemia”.

El referente además que la caída de la actividad impactó de lleno en el empleo y en las empresas del rubro. “Hoy tenemos aproximadamente 500 obreros en la provincia, cuando llegamos a tener 2500 en la máxima actividad. Además, el número de empresas inscriptas en La Rioja cayó de 120 a 60 y la mayoría está sin actividad”, indicó.

Evaluarán alternativas de financiamiento

Durante el encuentro también se analizaron distintos mecanismos de financiamiento que permitan concretar nuevos proyectos. Desde la Cámara destacaron la buena predisposición del gobernador para trabajar de manera conjunta en iniciativas que contribuyan a dinamizar la construcción en La Rioja.

Los representantes del sector coincidieron en que la construcción atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años debido a la paralización de la obra pública, situación que provocó una fuerte caída del empleo registrado.

Frente a este escenario, Quintela y la Cámara acordaron continuar trabajando en alternativas que permitan incorporar progresivamente a las empresas locales, preservar las fuentes laborales y acompañar el desarrollo de la provincia.