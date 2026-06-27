Increíble pero real: así sonaría la Marcha Turca si Mozart hubiese sigo brasileño

Una versión diferente de la Marcha Turca de Mozart se viralizó en redes.

Un grupo de músico derribó las barreras del tiempo y los géneros musicales con un video en el que interpretan la célebre Marcha turca de Wolfgang Amadeus Mozart en una versión muy diferente a la original. El posteo se volvió viral y transformó una de las piezas más rigurosas de la música académica en una fiesta de ritmo y percusión al mejor estilo del folklore brasileño.

El responsable de difundir este cruce cultural fue el artista Amitai Kurtz, quien compartió en sus perfiles digitales un video en el que se observa a un grupo de amigos interpretar el fragmento más reconocible de la composición. Utilizando la instrumentación y la cadencia propias de la música popular de Brasil, la ejecución despojó a la obra de su solemnidad habitual, cosechando miles de interacciones y comentarios que celebran la originalidad de la propuesta.

La pieza reversionada es en realidad el tercer movimiento de la Sonata para piano n.º 11 en la mayor (K. 331), una de las creaciones más emblemáticas del repertorio de Mozart. Aunque su origen exacto sigue siendo motivo de debate entre los especialistas -con hipótesis que oscilan entre París en 1778 y Viena o Salzburgo en 1783-, su impacto en la cultura universal es indiscutible, siendo objeto de innumerables transcripciones a lo largo de los siglos.

La estructura de esta obra incluso despierta discusiones históricas dentro del ámbito académico. Reconocidos musicólogos sostienen que el orden de las partituras podría haber sido alterado con el tiempo, sugiriendo que esta sonata ocuparía en realidad el décimo lugar de la colección original del compositor austríaco, desplazando a la precedente en do mayor al undécimo puesto.

Mozart.

Más allá de los tecnicismos y debates teóricos que rodean los manuscritos del siglo XVIII, el fenómeno viral impulsado por Kurtz y su grupo de amigos ratifica la total vigencia de la melodía de Mozart. Al fundirse con el pulso de la música brasileña, la composición demuestra que, tres siglos después, mantiene intacta su plasticidad y su fuerza para seguir conectando con nuevos públicos.

Quién fue Wolfgang Amadeus Mozart

El célebre músico Wolfgang Amadeus Mozart, registrado al nacer bajo el nombre de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, fue un compositor, pianista, pedagogo y director de orquesta oriundo de Salzburgo, región que en el siglo XVIII formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Nacido el 27 de enero de 1756 y fallecido en Viena el 5 de diciembre de 1791, es reconocido a nivel global como una de las figuras más determinantes e influyentes del período del Clasicismo y de la historia de la música occidental.

La producción creativa de Mozart se caracterizó por su carácter prolífico y polifacético, llegando a componer más de seiscientas piezas que abarcaron la totalidad de los géneros vigentes en su época. Su catálogo incluye obras fundamentales en los ámbitos de la música sinfónica, la ópera, la música de cámara, las composiciones corales y los conciertos para fortepiano e instrumentos solistas.