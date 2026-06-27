Saramalacara presenta “Mataderos” con entrada gratuita y una colecta de alimentos.

Después de la cancelación del recital que tenía previsto realizar semanas atrás, Saramalacara finalmente presentará Mataderos con un show gratuito y de fuerte impronta comunitaria en el barrio que le da nombre a su último álbum. La cita será este sábado 27 de junio a las 16 en el skatepark de Mataderos, un espacio emblemático donde la artista pasó gran parte de su adolescencia.

Lejos de abandonar el proyecto tras la suspensión del evento original por cuestiones de seguridad, la cantante decidió reformular la propuesta junto a su equipo y a la comunidad que sostiene el histórico skatepark ubicado entre la feria y la cancha de Nueva Chicago.

Saramalacara presentará su nuevo disco este sábado 27 con un show gratuito en Mataderos.

El resultado será una presentación abierta, autogestionada y con un objetivo solidario: quienes asistan podrán colaborar con un alimento no perecedero para el Comedor Carasucia, una iniciativa comunitaria que trabaja desde hace años en el barrio.

Saramalacara y la revalorización del barrio que la vio crecer

La decisión de volver a Mataderos también tiene una dimensión simbólica. Días atrás, durante una entrevista en Industria Nacional, el programa de Pedro Rosemblat en Gelatina, Saramalacara contó que había imaginado un gran recital para celebrar el lanzamiento del disco en el lugar donde creció.

La cancelación del evento abrió un debate sobre el acceso a la cultura, la concentración de los grandes espectáculos en determinados circuitos porteños y la falta de propuestas de esa escala en barrios como Mataderos.

Con un espíritu de autogestión y una estética atravesada por la identidad barrial, el show buscará recuperar el valor de los encuentros culturales en el espacio público y acercar la música a la comunidad que forma parte de la historia personal de la artista.

Así suena Mataderos, el nuevo disco de Saramalacara

Publicado por Interscope Capitol Records, Mataderos representa un punto de inflexión en la carrera de Saramalacara. Grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles junto a productores como F1lthy, Lucian, Dylan Brady, Casey MQ y Evilgiane, el álbum explora la relación entre el origen y la proyección internacional, con el barrio como eje narrativo.

El universo del disco también se expandió a través de videoclips como En la Oculta, Señal de Dios y Tenemos Piel, donde la cantante profundiza una estética marcada por el terror psicológico, la nostalgia y la memoria.