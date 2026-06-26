Cabo Verde vs. Arabia Saudita: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 3 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Cabo Verde se enfrenta a su par de Arabia Saudita este viernes 26 de junio desde las 21 hs (horario argentino) en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. Se trata de la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, donde ambos combinados buscarán sumar puntos para pasar a los dieciseisavos de final.

Ambos conjuntos tienen posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente zona de la Copa del Mundo. Sin embargo, el grupo lo completan España y Uruguay, que se enfrentarán a la misma hora por lo que será una jornada de altísima tensión.

El pronóstico de la IA para Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Tras analizar los antecedentes, las dinámicas de juego y las destrezas de ambas selecciones, los modelos de predicción de la IA determinaron que Cabo Verde se impondrá ante Arabia Saudita por 2-1. Tal resultado podría asegurarle una clasificación histórica para el combinado africano en su primera cita mundialista.

Cabo Verde será el ganador del encuentro, según la IA

De acuerdo a la inteligencia artificial, los caboverdianos tienen el 48% de probabilidad de ganar, mientras que hay un 28% para el empate y un 24% para el triunfo de Arabia Saudita. En caso de obtener el resultado 2-1, como considera la IA, Cabo Verde podría sellar los 5 puntos y pasar a la siguiente etapa.

Los denominados "Tiburones Azules" de Cabo Verde arriban invictos y consolidados como la gran revelación del grupo tras encadenar un sólido empate 0-0 ante la exigente España y una vibrante igualdad 2-2 frente a Uruguay, donde expusieron su letalidad ofensiva mediante las intervenciones de Kevin Pina y Hélio Varela. El orden táctico impuesto por su entrenador, Bubista, y la regularidad del histórico arquero Vozinha, le otorgan al equipo un índice de estabilidad defensiva superior al de su rival.

Por el contrario, el panorama de Arabia Saudita bajo la dirección técnica de Georgios Donis es sumamente complejo. Si bien el conjunto asiático rescató una unidad frente a Uruguay (1-1), la estrepitosa caída por 4-0 ante España mostró falencias en la transición defensiva y un declive anímico notable. Figuras clave como Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan han quedado demasiado aisladas en ofensiva, y la diferencia de gol de -4 obliga a los "Halcones Verdes" a tomar riesgos desmedidos desde el primer minuto de juego.

Las proyecciones estadísticas indican que las urgencias de los árabes se convertirán en su propio enemigo. Cabo Verde aprovechará los espacios replegándose de contraataque para explotar la velocidad de sus extremos.