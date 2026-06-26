Nada cambia para Cabo Verde en decisivo enfrentamiento contra Arabia Saudita: Pico Lopes

Copa Mundial de la FIFA 2026: recorrido por el campo de Cabo Verde

Cabo Verde mostrará a Arabia Saudita el mismo respeto que demostró ante ‌España y Uruguay en ‌el partido del viernes por el cierre del Grupo H del Mundial, pese a que sabe que tiene al alcance de la mano una plaza en los dieciseisavos de final, dijo el defensor Pico Lopes.

Una victoria aseguraría una plaza ​en la ⁠fase eliminatoria en el debut de los caboverdianos, ‌que han conseguido excelentes resultados en ⁠sus dos primeros partidos.

El equipo ⁠se ha convertido en uno de los favoritos de muchos aficionados de todo el mundo por su ⁠espíritu de lucha y juego, y ​Lopes afirmó que hay un auténtico ‌deseo en la plantilla de ‌no dejar que su aventura termine en ⁠Houston.

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"El apoyo ha sido increíble desde todas partes del mundo", declaró Lopes a periodistas el jueves. "Ha sido realmente especial. Cuesta creer que estemos ​aquí, ‌pero uno se clasifica para estos torneos por méritos propios".

Lopes señaló que el mensaje de los jugadores seguía siendo el mismo: disfrutar del momento.

"Este partido contra Arabia Saudita ⁠es quizá uno de esos en los que ambos equipos pensaban que podían sacar algo (al llegar al torneo) y en el que se marcarían como objetivo los tres puntos. Nada cambia: intentaremos ganar y ya veremos qué pasa después".

"Aquí no hay equipos ‌malos. Mostraremos a Arabia Saudita el mismo respeto que mostramos a España y a Uruguay", señaló.

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, afirmó por su parte que el equipo no se dejará intimidar por ‌la ocasión.

"Estamos muy contentos de poder participar en el Mundial", afirmó. "El fútbol es de todos. No es ‌solo cosa de ⁠los países más ricos".

"Arabia Saudita es un equipo muy organizado. Tiene grandes ​transiciones, es un rival difícil, pero confiaremos en nuestra organización. Tenemos confianza en nuestro plan", agregó.

Con información de Reuters