Por qué Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina

Después de casi dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, Nicolás Otamendi decidió ponerle punto final a una de las carreras más exitosas en la historia reciente de la Selección Argentina. El defensor central, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, confirmó su retiro tras la final del Mundial 2026, cerrando un ciclo que lo tuvo como uno de los pilares del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Una decisión que no deja de ser impactante por tratarse de uno de los últimos grandes referentes de la Selección. A sus 38 años, el experimentado zaguero eligió despedirse a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que repasó su recorrido con la camiseta argentina y dejó un mensaje de gratitud para sus compañeros, el cuerpo técnico, su familia y los fanáticos que lo acompañaron durante toda su trayectoria.

Por qué Nicolás Otamendi optó por retirarse de la Selección Argentina

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección Argentina porque entendió que había llegado el momento de cerrar una etapa después del Mundial 2026. El defensor explicó que tomó la decisión con la certeza de haber entregado todo en cada partido y de haber cumplido el sueño que perseguía desde niño. En el inicio de su despedida escribió: "Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", reflejando el profundo significado que tuvo la Albiceleste en su vida.

Nicolás Otamendi en un entrenamiento del último Mundial.

En la carta también recordó el anhelo que lo acompañó desde pequeño: "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos". Sus palabras resumieron el compromiso que mantuvo durante 17 años con el seleccionado nacional, período en el que disputó 139 partidos y participó de cuatro Copas del Mundo.

El dolor de la derrota en la final del Mundial 2026

Otamendi también hizo referencia a la derrota en la final del Mundial 2026, que terminó siendo su último encuentro con la camiseta argentina. "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo", expresó, destacando el esfuerzo colectivo por encima del desenlace deportivo.

La frase que mejor sintetizó los motivos de su retiro llegó inmediatamente después: "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo". Con esa reflexión dejó en claro que su decisión no respondió a un conflicto ni a una situación puntual, sino a la convicción de haber cumplido un ciclo y de haber entregado el máximo esfuerzo cada vez que defendió los colores argentinos.