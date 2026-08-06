Día de la Cerveza IPA: 2 lugares de gran éxito en Buenos Aires para tomar este estilo de cerveza

Cada 6 de agosto se celebra el Día de la IPA en Argentina y es la excusa perfecta para ir a disfrutar de una buena cerveza. En medio de la amplia oferta gastronómica de Buenos Aires, hay dos lugares que se destacan por ser los mejores para salir a tomar algo.

Día de la Cerveza IPA: los mejores lugares para ir a tomar una cerveza

Tacu Resto & Bowling

Ubicado en San Fernando, el bar combina cocina, bowling y una selección de cervezas artesanales elaboradas por el equipo fundador El Galpón de Tacuara. Entre las etiquetas de la casa se destaca la IPA Sanfer, elaborada con lúpulos Zeus, Amarillo, Simcoe y Cascade, que ofrece notas cítricas, florales y resinosas, además de un amargor equilibrado y un final seco.

La carta acompaña la propuesta con picadas, pizzas, hamburguesas y platos gourmet. Se trata de una propuesta ideal para disfrutar con amigos en un espacio que ofrece sabores caseros, bowling y auténtica cerveza artesanal.

Dirección: Gral. Arias 710, San Fernando.

Casa Bellucci

Si bien Casa Belluci es la casa de pastas artesanales, platitos, pizzas porteñas contemporáneas y moscatería de Parque Chacabuco, quienes buscan una cerveza con mayor presencia de lúpulo encuentran en la carta la IPA Imperial, disponible en lata de 473 cc.

Con el amargor característico del estilo como protagonista, puede acompañarse con algunos platos de la casa, entre ellos, la fainá frita, con crema de albahaca, mortadela, rúcula, miel de naranja y ají, o la pizza de jamón y mozzarella con morrones asados y ahumados al horno a leña. La IPA integra la selección de bebidas del proyecto creado por Eduardo “Cabito” Massa Alcántara, Guillermo Busquiazo y Javier Labaké, junto con vinos, cócteles y la propuesta de moscatería.