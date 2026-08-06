Dónde quedan las Bahamas: mapa y ubicación de la mansión del Cuti Romero y Karen Cavaller

Después de una exigente temporada y del Mundial 2026, Cristian “Cuti” Romero eligió bajar el ritmo y disfrutar unos días junto a su familia. El defensor de la Selección argentina compartió en sus redes sociales distintas postales de sus vacaciones con Karen Cavaller, Valentino y Lucy, entre playa, pileta, paseos y momentos familiares.

Las imágenes también permitieron conocer algunos detalles del alojamiento elegido por el futbolista: una propiedad amplia, con espacios exteriores frente al mar y una estética moderna. El destino exacto de la estadía de 2026 no fue informado de manera pública, aunque hubo versiones de que podrían haber pasado sus vacaciones en Bahamas, un destino que la familia ya había elegido en 2024.

Dónde quedan las Bahamas y cómo ubicarlas en el mapa

Las Bahamas son un archipiélago formado por cientos de islas y cayos ubicado en el océano Atlántico, al norte del Caribe. Se encuentran al este de Florida y al norte de Cuba, en una zona conocida por sus aguas transparentes, playas de arena blanca y numerosos destinos turísticos de lujo.

La capital del país es Nassau, ubicada en la isla de New Providence. Es también uno de los principales centros turísticos y de conexión aérea del archipiélago. La ubicación explica buena parte de su atractivo: las Bahamas están relativamente cerca de Estados Unidos y cuentan con un clima tropical, grandes extensiones de costa y numerosos complejos turísticos y residencias privadas frente al mar.

Ahora bien, hay una confusión que conviene evitar. Turcas y Caicos no forman parte de Bahamas. Se trata de otro territorio británico de ultramar situado al sureste del archipiélago bahameño.

Esto es relevante porque el Cuti Romero sí pasó allí unas vacaciones junto a Karen Cavaller en 2024. En aquella oportunidad, medios argentinos identificaron el destino como Turcas y Caicos, y señalaron que la pareja se había alojado en el exclusivo COMO Parrot Cay.

Qué mostró el Cuti Romero de su lujosa estadía

En sus publicaciones más recientes, Romero dejó ver distintos momentos de descanso familiar. Las imágenes muestran una propiedad con pileta, amplios espacios exteriores y una vista privilegiada al mar, además de momentos de juego con sus hijos y escenas de la pareja frente al paisaje tropical.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el vínculo entre los espacios interiores y el exterior. La vivienda aparece integrada al paisaje mediante grandes superficies vidriadas y sectores pensados para aprovechar la luz natural y la vista marítima.

Cuti Romero y sus hijos de vacaciones.

La zona exterior se convirtió en uno de los principales escenarios de las vacaciones. Romero apareció junto a sus hijos en la pileta y también disfrutó de la playa, mientras que la familia realizó paseos en una embarcación y en moto de agua.

El propio futbolista acompañó las fotografías con un mensaje dedicado a su familia: “La mejor parte de mi vida. Ustedes”. Karen Cavaller, que mantiene un perfil mucho más reservado y tiene su cuenta de Instagram privada, también compartió algunas imágenes del viaje.

Cuti Romero y sus hijos de vacaciones.

El Cuti Romero y su familia, lejos del ruido del fútbol

El descanso llegó después de un Mundial intenso para el defensor. Romero fue uno de los titulares habituales de la Selección argentina durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, aunque debió salir durante la final frente a España por una molestia física.

Concluida la competencia, el cordobés aprovechó el receso para pasar tiempo con Karen y sus dos hijos. Las postales muestran una faceta diferente del futbolista, lejos de los entrenamientos, los partidos y la presión que implica integrar la Selección argentina.

Cuti Romero y sus hijos de vacaciones.

La familia también disfrutó de actividades náuticas. Según las imágenes difundidas, hubo playa, pileta, moto de agua y un paseo en yate, en una estadía marcada por el contacto con el mar y los momentos compartidos.

Romero y Cavaller están juntos desde 2018 y se casaron en enero de 2020. Su primer hijo, Valentino, nació en diciembre de 2021 y Lucy llegó en diciembre de 2024. En la actualidad, la familia está asentada en Inglaterra, aunque el futuro futbolístico del defensor podría modificar ese escenario: su continuidad en Tottenham es una de las cuestiones que quedaron abiertas después del Mundial.