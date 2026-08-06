"No está todo aclarado": qué dijo el abogado de Candela Arizaga sobre la situación con Facundo Moyano

Diego Storto, el abogado de Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano que protagonizó el confuso hecho en Avenida Libertador, aseguró que "no está todo aclarado" y reveló que la pericia toxicológica confirmó que la joven había consumido cocaína. A la par, denunció presuntas irregularidades en la investigación, al sostener que hubo demoras en el allanamiento al departamento y que desaparecieron pertenencias de su representada. También afirmó que Arizaga permanece en estado de shock y que aún no pudo reconstruir con claridad todo lo ocurrido antes de escapar del lugar.

Storto aseguró que no está todo aclarado como una respuesta irónica a las declaraciones del propio ex diputado, quien había afirmado que la situación ya estaba esclarecida tras recuperar la libertad. El representante legal de la modelo afirmó que todavía existen numerosos interrogantes sobre lo ocurrido durante las dos jornadas previas al escándalo que terminó con la joven corriendo semidesnuda por las calles de Belgrano.

Tras ser asistida por personal policial y del SAME, Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde quedó internada mientras la Justicia iniciaba una investigación para determinar qué había ocurrido dentro del departamento del hijo del histórico dirigente camionero Hugo Moyano.

En declaraciones televisivas, Storto confirmó además que el examen toxicológico practicado a la joven arrojó resultado positivo para consumo de cocaína. "Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó", afirmó el letrado, quien precisó que la modelo todavía se encontraba en estado de shock al momento de entrevistarse con él y que le resultó muy difícil reconstruir los hechos.

El abogado aseguró que se presentó formalmente en la causa como representante de Arizaga bajo la figura de particular damnificado y advirtió que existen "irregularidades" que deberán ser investigadas. Entre ellas, mencionó la demora en el allanamiento y la desaparición de pertenencias de la joven que, según sostuvo, ya no estaban en el departamento cuando finalmente ingresó la Policía.

El relato de Storto sobre la situación de Arizaga

Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones tiene que ver con el relato que le transmitió la modelo. Según Storto, Arizaga le manifestó que sintió "miedo" dentro de la vivienda y que decidió escapar porque atravesaba una situación que "no quería seguir viviendo". Sin embargo, aclaró que la reconstrucción de los hechos todavía presenta muchas contradicciones debido al estado emocional en el que se encontraba.

"Ella tiene un relato muy difuso de lo que pasó. Está en shock", explicó el abogado, quien remarcó que evitó profundizar con preguntas sobre algunos momentos de la noche para no presionar a su clienta mientras continúa recuperándose.

Storto también reveló cómo habrían sido las horas previas al episodio. Según el relato de Arizaga, ambos asistieron el domingo al partido que River disputó frente a Rosario Central y luego fueron al departamento de Moyano. Allí, de acuerdo con la versión de la joven, comenzaron a consumir cocaína de manera conjunta y, cuando la droga se terminó, habrían contactado a un supuesto dealer conocido como "Pinocho" para conseguir más.

No obstante, el abogado aclaró que la investigación deberá determinar si existió algún tipo de suministro de estupefacientes o una situación de violencia psicológica. También sostuvo que su clienta no recuerda con claridad si había una tercera persona dentro del departamento durante esas horas, uno de los aspectos que la Fiscalía intenta establecer.

Consultado sobre el momento en que Arizaga salió corriendo del edificio, Storto admitió que ese sigue siendo el tramo más confuso del relato. Según explicó, la joven alterna distintas versiones y aseguró haber sufrido un ataque de pánico después de acumular una fuerte sensación de miedo. El abogado agregó que la modelo no presenta lesiones compatibles con una agresión física, aunque sí heridas menores en las plantas de los pies por haber corrido descalza varias cuadras.