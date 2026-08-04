Detuvieron a Facundo Moyano por presuntas lesiones a una mujer

El sindicalista y ex diputado nacional Facundo Moyano fue detenido por la Policía de la Ciudad por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad tras haber sido interceptado en la calle Sucre de Belgrano junto a su pareja que había salido corriendo desnuda del edificio que habitan, según declaró el portero.

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que la mujer, de 23 años, fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano, mientras que Facundo Moyano fue trasladado a la comisaría 13 A en calidad de detenido. En tanto que la fuerza de seguridad realizó consulta con la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA Norte) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para ver qué medidas se deben adoptar.

"Fuimos convocados por el 911 para atender a una mujer de 23 años que, según los comentarios del equipo que llegó la comisaría, estuvo bajo los efectos de sustancias adictivas. Viene de varios días de consumo", aseguró Alberto Crescenti en diálogo con radio La Red. "Nosotros procedimos a trasladar al hospital Pirovano y en este momento se encuentra estable, compensada hemodinámicamente. Se le está administrando líquidos por vías parenteral", señaló el titular del SAME.

El fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA Norte, dispuso la detención del dirigente sindical. La causa permanece en etapa de investigación y se aguardan las nuevas diligencias que disponga la Fiscalía para avanzar con el expediente.

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