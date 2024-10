Insólito: un Moyano se baja del paro de transporte que impulsa el otro Moyano

El Sindicato de Peajes (Sutpa), cuyo máximo referente es Facundo Moyano, resolvió no adherir al paro nacional del transporte resuelto para este miércoles por la mayoría de los gremios de la actividad y liderado por su propio hermano, el camionero Pablo Moyano. La decisión fue confirmada hace instantes por la conducción de la organización que aglutina al personal de cabinas de cobro en autopistas, autovías y rutas de todo el país. La resolución está relacionada con el cierre de las paritarias que estaban pendientes en esa actividad y también con el enfrentamiento que mantienen los hermanos Moyano.

"No paramos. Creemos que la forma de cuidar los puestos de trabajo es, justamente, trabajando. Vamos a estar junto a nuestros compañeros informando, hablando con ellos, es verdad, pero como lo hacemos siempre. El paro general no soluciona los problemas que hoy atravesamos", le dijo a El Destape Florencia Cañabate, secretaria general del Sutpa. El gremio, que representa a unos 7 mil trabajadores, realizará en la jornada asambleas informativas en los cambios de turno: a las 6, a las 14 y a medianoche, durante las cuales se levantarán las barreras sin generar demoras en la circulación.

La dirigente, que asumió al frente del gremio en 2021 y desde entonces cuenta con el hijo de Moyano como adjunto, alegó que de la crítica situación que atraviesan los trabajadores "se sale con propuestas y no haciéndoles perder millones a las empresas", lo que a su juicio "repercute directamente en el bolsillo de los laburantes". "¿Después de la foto del paro qué hacemos, otro? Acá el punto son las propuestas que tenemos que tener como representantes del movimiento obrero, como peronismo, que hoy no existen", añadió.

El sindicato viene de resolver sus paritarias en los principales corredores viales, tanto los concesionados a capital privado como Ausol, Autopista del Oeste, Corredores Viales y Caminos del Río Uruguay, como la que retiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Aubasa. En esas negociaciones tomó protagonismo directo Facundo Moyano aunque en reserva alega haberse corrido de la gestión del sindicato luego de los acuerdos en ese bloque de paritarias.

"Nuestra gente está al tanto de la realidad que vivimos, con trabajadores de distintos sectores que tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. No nos pasa a nosotros puntualmente pero no podemos negar tantas otras realidades, pérdidas de puestos de trabajo, de poder adquisitivo, de no generación de empleo", razonó Cañabate. No obstante la gremialista reivindicó como herramientas "la protesta y la huelga como un derecho constitucional" y dijo que "no deben ser coartados por ningún gobierno". Y añadió: "repudiamos la persecución por parte del gobierno, contra los sindicatos y sus representantes".

El Sutpa se sumó así a un puñado de organizaciones que se abrió de la medida de fuerza. Entre ellas, la estratégica Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los colectiveros y a los choferes de micros de media y larga distancia, y la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia. La particularidad es que Sasia es secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), una de las dos centrales (junto a la Ugatt) que promovió la huelga conjunta a través de la denominada "Mesa Nacional" de gremios de la actividad. En ese sello dijeron que el ferroviario no llegará al fin de esta semana en el cargo.

Otro sindicato que no adhirió es la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). Así lo resolvió su secretario general, Ricardo Cirielli, que viene de transitar un problema de salud delicado. En su entorno explicaron que parte de la decisión se basó en que, a diferencia de la mayoría de los sindicatos aeronáuticos, el de mecánicos cerró un acuerdo salarial con Aerolíneas Argentinas hace dos meses junto con el gremio de jerárquicos, UPSA. Otra razón que esgrimen es que sólo el sindicato de pilotos (APLA) consiguió en la Justicia una medida cautelar que suspendió para sus afiliados la consideración de ser parte de una actividad esencial y, por lo tanto, sujeta a restricciones en el ejercicio del derecho de huelga.