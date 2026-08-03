Cuál es el retoque estético que se hizo Alexis Mac Allister tras el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Mientras transita la recuperación, los hinchas del Liverpool siguen de cerca la evolución de Alexis Mac Allister de cara al inicio de una nueva temporada de la Premier League.

El regreso de Alexis Mac Allister a la Argentina después de disputar el Mundial 2026 no solo despertó expectativa por su futuro deportivo, sino también por un cambio en su imagen personal. En las últimas horas, el centro médico que lo atendió confirmó el tratamiento estético al que se sometió el mediocampista del Liverpool.

El cambio de imagen de Alexis Mac Allister tras el Mundial 2026

Luego de finalizar su participación con la Selección argentina en la Copa del Mundo, Alexis Mac Allister aprovechó su estadía en el país para realizarse un retoque estético que ya venía anticipando desde hacía varios meses. El futbolista decidió someterse a un implante capilar en un centro especializado de la ciudad de Buenos Aires. El procedimiento fue realizado por los doctores Mariano Calero y Bruno Szyferman, quienes posteriormente compartieron imágenes del resultado en sus redes sociales.

En las fotografías difundidas se observa al volante del Liverpool junto a ambos especialistas y con la característica línea frontal que suele apreciarse inmediatamente después de un injerto capilar, una marca habitual durante las primeras etapas de recuperación del tratamiento. El propio Dr. Mariano Calero celebró la visita del campeón del mundo y escribió en su publicación: “La confianza de un deportista de élite refleja el compromiso, la experiencia y la dedicación con la que trabajamos cada día”.

El implante capilar ya había sido anticipado por el futbolista

La confirmación del tratamiento no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca las declaraciones de Alexis Mac Allister. Meses atrás, el mediocampista había hablado públicamente sobre la posibilidad de realizarse un injerto capilar una vez terminado el Mundial.

En ese momento había llamado la atención por un cambio radical de look, al raparse completamente la cabeza. La decisión generó todo tipo de comentarios entre los hinchas y derivó en una divertida explicación del propio jugador. “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado, con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, comentó entre risas durante una entrevista, en referencia al parecido físico con su padre, Carlos Mac Allister.

Incluso, en aquella conversación dejó entrever cuál sería su próximo paso estético al afirmar: “Vamos a ver si después del Mundial plantamos un poquito... A ver si hay un canjecito”. Finalmente, esa idea terminó convirtiéndose en realidad tras la competencia internacional.

Las primeras imágenes del nuevo look de Alexis Mac Allister

Antes de que el centro especializado hiciera oficial el procedimiento, ya habían aparecido indicios del cambio físico del futbolista. Durante una visita a La Pampa, su provincia natal, Alexis Mac Allister accedió a fotografiarse con un fanático de la Selección argentina. En esa imagen comenzó a notarse el resultado inicial del tratamiento, lo que despertó numerosas especulaciones en las redes sociales.

La posterior publicación de los médicos confirmó que el volante efectivamente se había realizado el implante capilar y mostró el aspecto de la intervención en sus primeras horas.

Alexis Mac Allister aprovechó su regreso al país tras el Mundial 2026 para realizarse un implante capilar en un centro especializado de Buenos Aires.

La preocupación de los hinchas del Liverpool por su recuperación

La difusión del procedimiento también generó interrogantes entre los seguidores del Liverpool, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse si el tratamiento podría afectar la preparación del mediocampista para el inicio de la nueva temporada.

La Premier League tiene previsto comenzar dentro de aproximadamente tres semanas, por lo que algunos fanáticos manifestaron su preocupación sobre los tiempos de recuperación. Sin embargo, este tipo de intervenciones estéticas suele permitir una reincorporación rápida a las actividades habituales, aunque el crecimiento definitivo del cabello requiere varios meses.

Mientras tanto, el cambio de imagen de Alexis Mac Allister se convirtió en uno de los temas más comentados tras el Mundial 2026, combinando la curiosidad de los seguidores con la expectativa por volver a verlo dentro de la cancha en el arranque de una nueva temporada con el Liverpool.