Tragedia: siete muertos en choque frontal en ruta 192 durante el intenso temporal

Un joven de 21 años fue rescatado con vida y trasladado al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. (NA)

Un accidente fatal sacudió la ruta provincial 192 el viernes por la noche, alrededor de las 21 horas, cuando un Chevrolet GMC Chevette colisionó de frente contra un camión Mercedes Benz en el kilómetro 22, justo en el límite entre Torres y Exaltación de la Cruz. La fuerte tormenta que azotaba la zona complicó la visibilidad y pudo haber sido un factor clave en el siniestro.

El vehículo compacto, que llevaba a bordo a ocho personas, impactó contra el camión y quedó incrustado debajo del vehículo de mayor porte. La tragedia fue inmediata: siete de los ocupantes del Chevette fallecieron en el lugar, mientras que un joven de 21 años, Ignacio Sobot, fue rescatado con vida y trasladado al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades: el conductor Emiliano Ramón Moreira, de 34 años, y seis pasajeros más, entre ellos Tamara Gildi Albarenque (37), Ludmila Frede (22), Santiago Frede (19) y cuatro menores de la familia Moreira, de entre 10 y 16 años. Todos residían en Parada Robles, localidad de origen también del sobreviviente.

El Chevette, un modelo fabricado hasta los años 90, estaba homologado para transportar un máximo de cinco personas, pero en el momento del choque llevaba a ocho. Las pericias que se realizarán intentarán esclarecer qué rol jugó esta sobreocupación en el accidente, que ocurrió apenas metros después de la curva de acceso a la ex Colonia Montes de Oca.

Por su parte, el camión Mercedes-Benz 1720 era conducido por Juan Bautista Rodríguez, de 22 años, acompañado por Mariano Humberto Desandi, de 53. Ambos residentes en la zona y que resultaron ilesos tras el impacto.

El operativo y la investigación tras la tragedia en la ruta 192

En el lugar trabajaron múltiples equipos de emergencia y seguridad: efectivos de la Policía Comunal de Parada Robles, el Destacamento Torres, el Centro de Apoyo Vecinal, peritos de la Policía Científica de Campana, Bomberos Voluntarios y ambulancias locales. La Fiscalía de Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Matías Nogueiras, inició actuaciones por homicidio culposo.

Durante varias horas, la ruta provincial 192 estuvo parcialmente cortada y el tránsito fue asistido para facilitar el retiro de los vehículos y preservar las evidencias del accidente.