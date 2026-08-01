LLega el superheroe Latino definitivo, El Asombroso Cosmo Colibrí

Tal como el sello Multiversal había anunciado para la edición de la Crack Bang Boom del año pasado, la historieta originalmente publicada en digital se podrá adquirir en papel en la próxima edición que se llevará a cabo del jueves 13 de agosto al domingo 16. En su versión webcómic, la serie el año pasado fue ganadora del Premio Trillo a Mejor Obra en Formato Digital en el marco del evento en 2025.

En esta oportunidad, con el fin de apoyar a los espacios que difunden la historieta todo el año, el libro se puede comprar anticipadamente con un descuento hasta el 1 de agosto exclusivamente a través de las comiquerías y librerías que se asociaron a Multiversal para este lanzamiento. Toda la información se encuentra disponible en Instagram y redes sociales del sello editorial.

La presentación oficial del comic será durante la Crack Bang Boom, donde, quienes lo compren se van a poder llevar su ejemplar firmado por la autora.

¿De qué se trata Cosmo Colibrí?

Desde las primeras viñetas, conocemos a Cosmo Colibrí, quien se presenta como una gran celebridad. Cosmo Colibrí, de una edad bastante avanzada, es entrevistado en televisión donde todo pomposo y totalmente vestido para la ocasión, se muestra súper encantador, carismático mientras comenta todo sobre su larga trayectoria.

Durante la entrevista, nos enteramos de que pronto será el cumpleaños de Cosmo. Pero ¿con quién lo festejará? Todo indica que lo hará con su hermano Walter, un señor también entrado en edad, a quien vemos tirado en una cama. Walter parece muy cansado. ¿Acaso conseguirá levantarse para ir a visitar a su hermano superheroico?

Será el encuentro entre los hermanos el gran disparador de la historia para hacernos viajar por el pasado de Cosmo Colibrí. Al mismo tiempo que conoceremos la compleja relación entre los hermanos, las viñetas nos guiarán al mismo origen de Cosmo como manosanta, mago o gurú quien luego terminará convirtiéndose en un verdadero superhéroe.

El vínculo fraterno lo será todo a lo largo de las viñetas, al punto de que la biografía superheroica de Cosmo no será más que una excusa para explorar los recelos y las tensiones entre Cosmo y Walter a partir de formas opuestas de ver la vida y de un pasado complejo que ambos deberán resignificar para poder reencontrarse en el presente. El verdadero desafío de los hermanos será llegar a comprenderse.

En diálogo con Walter, Cosmo va a acercarnos un relato de vida totalmente íntimo y repleto de secuencias superheroicas, en el que conoceremos a una gran galería de personajes peculiares en paisajes imposibles y bosques coloridos que, con sus características de los más extravagantes circunscribirán a nuestro héroe definitivamente al ámbito latinoamericano. A la extensa lista de personajes, además del Colibrí, pajarito absolutamente autóctono, se le sumarán otros animales que dejarán una impronta geográfica que sin dudas nos remitirá a nuestro territorio sudamericano y a toda la mitología que lo rodea.

Entre toda la propuesta tan única de Alcatena, probablemente lo más llamativo resulte el lugar que la autora le otorga a la diversidad para volverla absolutamente natural y alejarla de todo tipo de prejuicio. Al respecto, si bien Cosmo no estará exento de sus propias crisis y conflictos internos, no por eso no se aceptará a sí mismo para permitirse romper relajadamente con todos los estereotipos. La naturalidad con la que la autora plantea cada uno de los personajes, resulta totalmente orgánica al punto de que en ningún momento tienen que dar explicaciones y no deben preocuparse por definirse dentro de los cánones tradicionales. Cada uno tiene su identidad y fluyen sin tener que dar explicaciones a nadie.

Más allá de todos los condimentos que argumentalmente hacen única a la obra, la propuesta estética también resulta muy singular. Para el presente y los relatos de Cosmo en general, la artista opta por tonos más bien pregnantes que, en general, combinan con un trazo que tienden a engrosarse y volverse algo tosco. Las viñetas en las que Cosmo evoca todo su poder, tienden a presentar colores pasteles, que se mixturan con una línea suave y delicada para hacernos volar junto a su magia. En general, el trabajo en color y tintas de la artista es realmente increíble y bello, al punto de que se vuelve un cuadro casi impresionista que se complejiza viñeta a viñeta para volverse infinito.

Hasta aquí, ¿por qué comprar El Asombroso Cosmo Colibrí en su versión en papel? Porque más allá de ser una historia tierna que con su gran sensibilidad invita una y otra vez a la lectura, la edición de Multiversal tiene algún que otro extra imperdible, como por ejemplo un muy sentido prólogo de Patricio Oliver y más cositas que vale la pena permitirse descubrir.