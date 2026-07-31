Google Earth se renovó: cómo es la herramienta con IA que te permite "viajar en el tiempo" desde la computadora

La novedad se llama Nano Banana 2 y llega integrada a Google Earth desde la web. Por primera vez, la herramienta permite generar imágenes personalizadas combinando las fotos satelitales, aéreas y en 3D del propio Google Earth con inteligencia artificial generativa, para crear escenas basadas en lugares reales que existen de verdad, en vez de imágenes genéricas armadas desde cero.

Cómo se usa la nueva función

El mecanismo es simple y no requiere ningún conocimiento técnico: hay que acercarse a un punto del mapa desde Google Earth en la web, tocar la opción "Crear imagen" y escribir una descripción de lo que se quiere ver. En cuestión de segundos, la herramienta transforma el paisaje real según ese pedido, manteniendo la geografía y la estructura del lugar original como base.

Cinco formas de probarla

Google propone varios usos posibles para esta función, pensados tanto para uso educativo como profesional:

Recrear el pasado , por ejemplo pidiendo una vista hiperrealista de cómo lucían las ruinas de Pompeya en el año 78 d.C.

, por ejemplo pidiendo una vista hiperrealista de cómo lucían las ruinas de Pompeya en el año 78 d.C. Generar infografías educativas sobre un lugar puntual, con datos históricos armados automáticamente por Gemini

sobre un lugar puntual, con datos históricos armados automáticamente por Gemini Crear propuestas inmobiliarias , reimaginando un terreno vacío como un distrito comercial moderno con tiendas y espacios abiertos

, reimaginando un terreno vacío como un distrito comercial moderno con tiendas y espacios abiertos Visualizar proyectos de construcción , como una cabaña junto a un lago, antes de levantar un solo ladrillo

, como una cabaña junto a un lago, antes de levantar un solo ladrillo Imaginar el futuro de un lugar conocido, transformándolo en una ciudad futurista con estética de ciencia ficción

Desde cuándo está disponible

La generación de imágenes con Nano Banana ya está disponible en todo el mundo para quienes usan Google Earth desde el sitio web. Solo hace falta entrar a la plataforma, elegir un lugar en el mapa y empezar a escribir lo que se quiere ver aparecer, sin necesidad de instalar nada adicional ni pagar por el servicio.