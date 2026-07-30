Boca insiste por Passerini: la nueva oferta de Riquelme y la diferencia con Belgrano

Boca Juniors busca reforzar el ataque y Juan Román Riquelme hizo una oferta por Lucas Passerini, aunque Belgrano de Córdoba respondió de forma contundente.

Mientras Boca Juniors concentra todas sus energías en la revancha frente a O'Higgins por Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme continúa activo en el mercado de pases. El presidente xeneize avanzó por Lucas Passerini y realizó una oferta a Belgrano de Córdoba, luego de que se frustrara otra negociación. Aunque ya existe una oferta formal, todavía persisten diferencias económicas entre ambos clubes.

El principal apuntado en las últimas horas es Passerini, delantero de Belgrano, quien aparece como una de las alternativas elegidas para potenciar el ataque xeneize durante el segundo semestre. La búsqueda tomó fuerza luego de que se cayera la posibilidad de incorporar a David Romero, futbolista que finalmente continuará su carrera en Europa mediante una transferencia cercana a los 10 millones de dólares. Ante ese escenario, Boca reactivó rápidamente otra opción y avanzó por el goleador del conjunto cordobés.

Lucas Passerini, el delantero que quiere Boca (Foto: Belgrano Oficial).

La oferta de Boca por Passerini y la respuesta de Belgrano

Según reveló el periodista Martín Arévalo en Buen Día ESPN, Boca presentó este jueves una primera propuesta de 3 millones de dólares para quedarse con el pase de Passerini.

La respuesta desde Belgrano no tardó en llegar. La dirigencia del "Pirata" consideró insuficiente esa cifra y respondió con una contraoferta que inicialmente alcanzaba los 6 millones de dólares, aunque posteriormente redujo sus pretensiones a 5 millones, monto que pretende recibir para liberar al delantero.

Si bien todavía existe una diferencia económica entre ambas partes, desde ambos clubes mantienen abierto el diálogo con la intención de acercar posiciones y encontrar una fórmula que permita cerrar la transferencia.

Las diferencias que todavía separan a Boca y Belgrano

En Boca consideran que la distancia económica no resulta imposible de resolver y confían en que las negociaciones puedan avanzar durante los próximos días. Desde Belgrano, en cambio, sostienen una postura firme respaldada por la situación contractual del futbolista. Passerini, de 32 años, tiene contrato vigente y una cláusula de rescisión de cinco millones de dólares que recién comenzará a regir desde enero de 2027. Ese contexto fortalece la posición del club cordobés al momento de negociar.

Por ese motivo, la dirigencia celeste entiende que no existe urgencia para desprenderse de uno de sus atacantes más importantes si la propuesta no alcanza las expectativas económicas.

Arruabarrena espera un nuevo delantero

La intención de Rodolfo Arruabarrena es sumar una variante más para el frente ofensivo de Boca de cara a una segunda parte del año cargada de competencia. La continuidad en la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y los compromisos futuros obligan al cuerpo técnico a ampliar las opciones ofensivas, especialmente después de algunas negociaciones frustradas durante el actual mercado de pases.

En ese contexto, Passerini aparece como un delantero con experiencia en el fútbol argentino, capacidad goleadora y características que encajan dentro del perfil buscado por el entrenador. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, las conversaciones continúan y tanto Boca como Belgrano buscan reducir las diferencias económicas. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme intentará mejorar su propuesta para acercarse a las pretensiones del club cordobés, mientras que desde Belgrano no descartan negociar siempre que la oferta se aproxime al valor que consideran justo por uno de sus futbolistas más importantes.

Con el mercado de pases entrando en su etapa decisiva, Boca mantiene abierto un frente de negociación que podría resolverse en los próximos días. Si ambas instituciones logran alcanzar un punto intermedio, Lucas Passerini podría transformarse en uno de los refuerzos que Arruabarrena espera para afrontar los desafíos deportivos que se vienen.