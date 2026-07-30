Paro nacional y calendario de pagos de ANSES: qué va a pasar el 3 de agosto

ATE confirmó un paro nacional de trabajadores estatales contra las políticas de Javier Milei. La medida afecta a las oficinas de ANSES.

A raíz del paro nacional convocado por los trabajadores estatales de ATE para el próximo lunes 3 de agosto, una cuestión que mucha gente se pregunta es qué pasará con la atención en las oficinas de ANSES y, por lo tanto, con el calendario de pagos de las jubilaciones y otras prestaciones sociales del organismo previsional.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el gremio que lidera Rodolfo Aguiar, en reclamo por la caída del poder adquisitivo, los despidos y el desmantelamiento de organismos públicos.

Según precisó el sindicato de estatales, en los primeros seis meses de 2026 los aumentos para la Administración Pública Nacional acumularon un 12,9%, mientras que la inflación alcanzó el 16,9% durante el mismo período. ATE advirtió que desde la asunción de Javier Milei, además, el poder adquisitivo de los trabajadores estatales nacionales cayó un 44%.

Qué pasará con el cobro de las jubilaciones y prestaciones de ANSES el día del paro de estatales

Más allá de que los pagos de ANSES están automatizados por el sistema bancario, el calendario de pagos no sufrirá ninguna modificación producto del paro debido a que este lunes 3 de agosto no está previsto el cobro por parte de ningún beneficiario.

Al contrario, el calendario de pagos de ANSES recién arranca el siguiente lunes, 10 de agosto, tanto para jubilados y pensionados con DNI terminados en 0 que reciban el haber mínimo como para titulares de otras asignaciones universales y familiares.

Qué servicios se verán afectados por el paro nacional del lunes 3 de agosto

La protesta se realizará el mismo lunes que el paro docente y, debido a que será protagonizada por empleados estatales, tendrá impacto en los servicios públicos de todo el territorio nacional, en particular en los considerados esenciales. La atención al público en organismos del Estado, incluidas las sedes de ministerios, secretarías y otras dependencias, funcionará de manera limitada o directamente sin modalidad presencial.

La adhesión será dispar en las distintas áreas de la Administración Pública Nacional, en tanto que los hospitales públicos garantizarán las guardias mínimas destinadas a atender emergencias. Aunque el paro no alcanzaría a los servicios de trenes, colectivos ni subtes, la marcha podría generar complicaciones en el tránsito alrededor de la sede del Ministerio de Economía.

A su vez, para esa misma jornada los gremios docentes llamaron a una huelga de 24 horas, coincidente con el día previsto para el regreso a las aulas luego del receso invernal en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. No obstante, la medida se extenderá a todo el país y alcanzará a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

En ATE aún analizan la alternativa de realizar la marcha en conjunto con el gremio docente CTERA. La convocatoria también tendrá entre sus objetivos la defensa de las cajas previsionales provinciales.