Carlos Maslatón contó lo peor de los "dos años" de Milei en el gobierno: "Te liquida"

Carlos Maslatón contó lo peor de los "dos años" de Milei en el gobierno.

Carlos Maslatón cuestionó la situación económica durante el gobierno de Javier Milei y puso el foco en las dificultades que atraviesan los jóvenes. El abogado y analista financiero sostuvo que las restricciones económicas afectan especialmente a quienes tienen entre 16 y 24 años.

Maslatón explicó que las dificultades económicas pueden tener un impacto particularmente fuerte en las generaciones más jóvenes. "Se vota desde los 16. De 16 a 24, tener restricción económica para lo mínimo, que es una salida o diversión, lo sentís como toda tu vida. Para nosotros no es nada dos años", sostuvo.

El analista también puso el foco en quienes finalizaron sus estudios o aprendieron un oficio, pero no consiguen desarrollar su actividad laboral. "¿Y vos sabés la frustración la del joven profesional, o el joven que tiene un oficio, de no poder ejercer su trabajo?", expresó.

Carlos Maslatón contó lo peor de los "dos años" de Milei en el gobierno.

Al profundizar sobre el impacto de la situación, Maslatón remarcó las consecuencias que puede generar la falta de oportunidades. "Te liquida económicamente y te liquida emocionalmente", afirmó. "Para mí son las cosas más tristes que hay esto", agregó el analista.

La advertencia electoral de Maslatón

Finalmente, Maslatón analizó el posible comportamiento electoral de los jóvenes que respaldaron al actual Gobierno. En ese sentido, planteó que una alternativa política podría modificar las preferencias de una parte de ese electorado. "Si hay una alternativa política bien armada, supongo que se moverán", sostuvo. Y agregó: "La mitad, por lo menos, se va a mover y van a hacer una tremenda definición electoral".