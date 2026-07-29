Adiós para siempre: tras 115 años, cerró un club histórico por el que pasaron 14 argentinos

Quebró y desaparece un histórico club de Italia, por el que pasaron varios argentinos.

Un histórico club de fútbol de Italia, por el que pasaron 14 jugadores argentinos, quebró y la Justicia lo obligó a cerrar en breve. Después de 115 años de existencia y al margen de los vaivenes tanto deportivos como fuera de la cancha, llegó la triste noticia de que la crisis de Brescia llevó a este punto de no retorno por el momento. Dicha camiseta la vistieron también ciertos cracks de talla mundial, como por ejemplo Andrea Pirlo, Josep Guardiola y Roberto Baggio.

Un tribunal ha decretado, a petición del fiscal Jacopo Berardi, la quiebra del Brescia Calcio srl., ya que tiene una deuda acumulada general de aproximadamente 23 millones de euros. El juzgado ha abierto, además, el periodo de liquidación de la entidad. Los acreedores tienen hasta el 20 de noviembre para presentar sus solicitudes, por lo que es muy probable que el caso se resuelva definitivamente a inicios del 2027.

Quebró Brescia, un histórico club de Italia

De acuerdo con el portal La Vanguardia, Massimo Cellino, hasta ahora presidente de la institución, ha anunciado que estudia una posible apelación, pero la situación parece sentenciada. Fundado el 17 de julio de 1911, el palmarés señala que fue cuatro veces campeón de la Serie B y ganó dos torneos internacionales oficiales: la Coppa dell'Amicizia 1967 y la Copa anglo-italiana 1994. Hace un año, sin embargo, la entidad fue excluida de todas las competiciones profesionales por sus graves problemas económicos, lo que inició un triste camino hacia su desaparición.

El reciente traspaso de Sandro Tonali de Newcastle a Tottenham por 116 millones de euros dio alguna esperanza a Cellino, pero el proceso siguió su curso. Brescia quería aprovechar los 6 millones recibidos por los derechos de formación del volante del Seleccionado nacional para compensar parte de su deuda. Hace dos semanas, el club incluso inscribió a su equipo juvenil en el campeonato provincial sub-16, pero sus argumentos no lograron convencer al tribunal.

Cellino ha estado al frente del Brescia Calcio desde 2017 y no ha podido evitar una de las crisis más importantes de los últimos años en el fútbol italiano. Ahora la ciudad queda a expensas del proyecto Union Brescia, una entidad que compite en la Serie C con el objetivo de ascender lo más pronto posible.

Los futbolistas argentinos que jugaron en Brescia

Rodrigo Palacio, el último argentino en Brescia de Italia.

Los 14 representantes albicelestes que visitieron esta camiseta a lo largo de las épocas fueron los siguientes: José Juan Compagnucci, Pedro Manfredini, Carlos Aurellio, Andrés Yllana, Raúl González, Sebastián Saja, Matías Almeyda, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Federico Russo, Lautaro Rinaldi y Rodrigo Palacio.