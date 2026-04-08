La refundación 2030: Italia piensa en Pep Guardiola para que sea su Director Técnico

En Italia comienzan a pensar en el nombre del técnico español para cortar la racha de no clasificar a tres mundiales de manera consecutiva.

La eliminación del Mundial frente a Bosnia en la instancia de repechaje desató un tremendo escándalo en Italia, debido a que son tres los campeonatos internacionales de manera consecutiva en los que debe quedarse con las manos vacías. Esto provocó una ola de renuncias y la puesta en marcha de un plan de cara al 2030. Se menciona que uno de los candidatos a ocupar el cargo de entrenador es Pep Guardiola.

El primero en bajarse del barco fue Genaro Gattuso, que se marchó por no haber logrado el objetivo de colocar al conjunto nacional dentro del máximo campeonato organizado por la FIFA. Otro que acompañó la decisión fue Gianluigi Buffón, que formaba parte del cuerpo técnico. Más tarde se conoció que el presidente de la Federación Italia de Fútbol también dejará su cargo. Y los medios italianos señalan que la sangría estaría lejos de detenerse. Se esperan más cambios en las próximas semanas.

Por otro lado, el plan para volver a formar parte de un Mundial ya se encuentra en marcha. Es que el campeonato del 2030 no es uno más, sino que se estarán cumpliendo 100 años del primero. Uno que se va a desarrollar en seis países. “Italia piensa en Pep Guardiola como una opción de DT de la selección”, expresó el medio Gazzetta. Una decisión bastante polémica, porque no todos los hinchas están de acuerdo con la presencia de un extranjero en el cargo.

Además, se debe señalar que el entrenador dispone de un gran reconocimiento a nivel de clubes tras sus pasos por el Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. Mientras que un posible desembarco a una selección demanda otro tipo de metodología. No hay tantas alternativas al momento de armar un plantel y muchas veces hay que lidiar con los equipos que no siempre se muestran apetecibles a prestar los jugadores. El cambio de paradigma es enorme.

Aunque hay dos detalles que permiten pensar en la posible llegada de Pep Guardiola a la Selección de Italia. “Quiero dirigir a una selección nacional en un futuro. El Mundial, la Eurocopa, la Copa América… quiero experimentar esas emociones”, expresó hace un tiempo en una charla que mantuvo con ESPN. En caso de que haya una propuesta formal de un proyecto serio, el DT puede que se siente a considerar la posibilidad de dar ese salto que tanto desea.

Otro elemento a considerar es que el entrenador del Manchester City tiene contrato hasta junio del 2027. No hay charlas de momento para renovarlo y los medios ingleses señalan que en su cabeza estaría la idea de no hacerlo porque entiende que se cumplió un ciclo. A falta de varios meses para el final, no hay menciones de reuniones con el objetivo de extender el vínculo. Una señal positiva en caso de que Italia desee avanzar en su figura para soñar con la chance de disputar el próximo Mundial.

Mundial 2030: un mundial de seis sedes

En el 2030, la FIFA celebrará el centenario de la existencia de su máxima competencia a nivel internacional y lo hará con un certamen que será único. Esto es producto de que contará con la presencia de seis sedes. Lo particular es que se deben dividir en dos partes. Porque gran parte se va a repartir entre España, Portugal y Marruecos, que serán los grandes anfitriones de recibir la fiesta de este deporte.

Mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay también serán sedes, pero para sus respectivas selecciones y adversarios. De momento, se logró conseguir que los primeros partidos de cada conjunto se disputen en el continente americano. Aunque hay un trabajo de las tres federaciones con CONMEBOL para que los tres encuentros de la fase de grupos se queden en esta parte del planeta. Y que más adelante los clasificados viajen a afrontar sus compromisos.

En lo que respecta al fútbol argentino, River se encuentra trabajando en la remodelación del Estadio Monumental con el fin de que obtenga la capacidad de 101 mil espectadores y cuente con la presencia de un techo para el momento en el que le toque a la Selección Argentina disputar su partido. La intención es que los partidos vayan rotando de sede. No se debe descartar a Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y hasta la ciudad de Mar del Plata en caso de que su estadio sea renovado a tiempo.