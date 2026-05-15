Quién es Rossana Almeyda, la nueva novia de Marcelo Tinelli que conoció en 2026: a qué se dedica

Rossana Almeyda nació en Santa Fe, vive en Miami y desarrolla distintos proyectos vinculados al mundo empresarial.

El presente sentimental de Marcelo Tinelli volvió a despertar interés luego de confirmarse su romance con Rossana Almeyda, una empresaria argentina radicada en Miami. Tras semanas de rumores y versiones cruzadas, el conductor oficializó la relación tanto en redes sociales como en declaraciones públicas, marcando una nueva etapa después de su separación de Milett Figueroa.

Cómo conoció Marcelo Tinelli a Rossana Almeyda

La historia entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda comenzó a tomar forma a partir de amistades en común vinculadas al mundo del espectáculo y la moda. Según trascendió, la empresaria mantiene una relación cercana con Pampita, aunque el propio conductor aclaró que la modelo no fue quien organizó el encuentro.

En una entrevista con Infobae, Tinelli confirmó públicamente el romance y dio algunos detalles sobre el inicio del vínculo. “Sí, estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina”, expresó.

Además, explicó cómo surgió el acercamiento entre ambos: “Me hace mucho bien y siento que es mutuo, estamos en el arranque de una linda relación. Es conocida de Pampita, no fue mi celestina, la celestina fue una amiga de Caro, la que hizo fuerza fue la amiga”.

La relación habría comenzado después de la separación entre el conductor y Milett Figueroa, ruptura que generó una fuerte repercusión mediática tanto en Argentina como en Perú.

Quién es Rossana Almeyda y a qué se dedica

Aunque mantiene un perfil bajo y alejado de la exposición permanente, Rossana Almeyda comenzó a ganar notoriedad tras blanquearse su romance con Marcelo Tinelli.

Nacida en la provincia de Santa Fe, Almeyda tuvo un pasado relacionado con el modelaje antes de instalarse en Estados Unidos. Desde hace varios años vive en Miami, donde desarrolló su carrera como empresaria.

Actualmente está vinculada al mundo de los negocios y lleva adelante distintos proyectos empresariales en territorio estadounidense. Pese a su cercanía con figuras conocidas del ambiente artístico, siempre optó por mantener una vida reservada y lejos del foco mediático.

Con el correr de los días, las apariciones públicas junto a Tinelli y las publicaciones en redes sociales terminaron confirmando un romance que ya era tema de conversación en programas de espectáculos y portales de noticias.

El conductor argentino compartió una foto en redes sociales junto a la empresaria y terminó de blanquear la relación.

La foto que confirmó el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Después de varias semanas de especulaciones, Marcelo Tinelli decidió terminar con los rumores mediante una publicación en redes sociales. El conductor compartió una imagen cocinando pastas y etiquetó directamente a Rossana Almeyda, gesto que fue interpretado como la confirmación definitiva de la relación.

Ese posteo se convirtió en el primer paso antes de hablar oficialmente con la prensa sobre su nueva pareja. Desde entonces, el vínculo comenzó a ocupar espacio en los medios de entretenimiento y en las redes sociales.

La noticia también generó repercusión por el reciente final de la relación entre Tinelli y Milett Figueroa. La modelo peruana habló públicamente sobre el tema y se mostró serena frente al nuevo presente sentimental de su expareja.

“Le deseo toda la felicidad del mundo”, afirmó Figueroa al referirse al romance entre el conductor argentino y Rossana Almeyda.

El presente sentimental de Marcelo Tinelli tras su separación

Luego de varios meses marcados por rumores sobre crisis y distanciamientos, Marcelo Tinelli parece haber encontrado estabilidad emocional junto a Rossana Almeyda.

Aunque la relación se encuentra en una etapa inicial, las declaraciones del conductor reflejan entusiasmo y tranquilidad en esta nueva experiencia personal. Mientras tanto, la empresaria santafesina continúa sosteniendo un perfil reservado, pese al creciente interés mediático que generó su historia con una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.