YPF inauguró en Nordelta la primera estación del país bajo el formato premium YPF Black.

YPF inauguró en Nordelta la primera estación de servicio del país bajo el formato YPF Black, un nuevo concepto premium que redefine la experiencia de carga de combustible y servicios para los clientes. La propuesta forma parte de una estrategia de transformación integral de la red comercial de la compañía en todo el país.

Durante la inauguración, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el nuevo formato busca elevar los estándares del sector en Argentina mediante una experiencia integral y personalizada.

Horacio Marín destacó que YPF Black busca elevar el estándar de las estaciones de servicio en Argentina.

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle”, señaló Marín durante la presentación.

Una experiencia premium en estaciones de servicio

El nuevo formato YPF Black fue diseñado para ofrecer una experiencia diferencial durante toda la estadía en la estación, combinando tecnología, atención personalizada y nuevos servicios.

Entre las principales novedades se destacan:

Atención diferencial en cada isla de carga.

Equipos técnicos especializados.

Espacios diseñados para optimizar tiempos.

Servicios rápidos para vehículos mediante YPF Pit Stop.

Beneficios exclusivos para clientes Serviclub.

Además, las estaciones incorporan una propuesta gastronómica premium con café de especialidad y hamburguesas desarrolladas junto al chef argentino Mauro Colagreco.

El nuevo formato incorpora espacios gastronómicos premium y áreas de descanso.

Cómo funciona el nuevo modelo de YPF Black

YPF explicó que este nuevo esquema forma parte de una reorganización más amplia de toda su red comercial. A partir de ahora, la compañía estructurará sus estaciones en tres formatos: Black, Núcleo y Refiplus.

Cada uno de estos modelos apunta a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos, aunque todos mantendrán los mismos estándares de calidad, cercanía y confiabilidad.

Según detalló la empresa, el objetivo es modernizar la experiencia de los usuarios sin perder la presencia federal que caracteriza a la marca.

La apuesta de YPF por transformar su red comercial

El nuevo concepto combina diseño arquitectónico, tecnología y servicios premium.

La estación inaugurada en Nordelta representa el primer paso de este nuevo concepto, que combina diseño arquitectónico, tecnología aplicada a la movilidad y servicios integrados para los clientes.

La propuesta incluye espacios gastronómicos Full, áreas de descanso, nuevas experiencias digitales y servicios orientados tanto a quienes realizan cargas rápidas como a quienes utilizan la estación como punto de encuentro o pausa durante viajes.

Desde YPF remarcaron que la iniciativa forma parte de una estrategia de largo plazo enfocada en mejorar la experiencia del cliente y consolidar nuevos estándares dentro del mercado argentino.