EN VIVO
Argentina - Liga Profesional 2021

El Canalla y El Millonario se juegan todo para entrar a la final

14 de mayo, 2026 | 10.47

Por el partido del Apertura, el Millonario juega ante el Canalla buscando la clasificación a la gran final. El juego se disputa el sábado 16 de mayo, desde las 19:30 (hora Argentina), en el Estadio Mas Monumental.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.

El Millonario y el Canalla lucharán por el primer boleto a la definición del Apertura, a disputarse el domingo 24 de mayo. Argentinos Juniors y Belgrano son las escuadras que pelean por el otro lugar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los resultados de River Plate en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs River Plate 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Tigre 4 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
  • Fase de Grupos: Vélez 1 vs River Plate 0 (22 de febrero)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Banfield 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs River Plate 1 (2 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 2 vs Sarmiento 0 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs River Plate 2 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Boca Juniors 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Aldosivi 1 (25 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Atlético Tucumán 1 (3 de mayo)
  • Octavos de final: River Plate 2 vs San Lorenzo 2 (4-3 en penales a favor de River Plate) (10 de mayo)
  • Cuartos de Final: River Plate 2 vs Gimnasia 0 (13 de mayo)
Los resultados de Rosario Central en partidos > del Apertura
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Rosario Central 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Barracas Central 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)
  • Fase de Grupos: Newell`s 0 vs Rosario Central 2 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Banfield 1 (14 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Atlético Tucumán 1 (4 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Sarmiento 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 1 vs Rosario Central 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Tigre 1 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Rosario Central 3 vs Independiente 1 (10 de mayo)
  • Cuartos de Final: Rosario Central 2 vs Racing Club 1 (13 de mayo)
Horario River Plate y Rosario Central, según país
  • Argentina: 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas
Trending
Moda
Es muy simple: así es la rutina de skincare que se debería seguir a partir de los 45 años, según una dermatóloga Michelle Bercoff
Las más vistas