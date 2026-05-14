Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la semifinal 2 del Apertura

El Bicho y Belgrano definen a uno de los finalistas, el domingo 17 de mayo. Se enfrentarán desde las 17:00 (hora Argentina) en el Semillero del Mundo.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.
El ganador del duelo Argentinos Juniors y Belgrano será quien se mida ante el vencedor River Plate o Rosario Central en la definición del Apertura, a disputarse el próximo domingo 24 de mayo, en Mario Alberto Kempes.
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Los resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Sarmiento 0 (25 de enero)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Argentinos Juniors 0 (29 de enero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
- Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo)
- Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (31 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Barracas Central 1 (1 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
- Fase de Grupos: Tigre 1 vs Argentinos Juniors 1 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Platense 0 (22 de marzo)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 3 vs Banfield 2 (6 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Atlético Tucumán 0 (18 de abril)
- Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
- Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)
- Octavos de final: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 0 (9 de mayo)
- Cuartos de Final: Argentinos Juniors 1 vs Huracán 0 (12 de mayo)
Los resultados de Belgrano en partidos > del Apertura
- Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero)
- Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero)
- Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)
- Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero)
- Fase de Grupos: Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero)
- Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
- Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)
- Fase de Grupos: Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo)
- Octavos de final: Talleres 0 vs Belgrano 1 (9 de mayo)
- Cuartos de Final: Belgrano 2 vs Unión 0 (12 de mayo)
Horario Argentinos Juniors y Belgrano, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas