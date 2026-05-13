Fin de semana en Buenos Aires: llega La Feria Francesa gratis con gastronomía, música y actividades al aire libre.

Este fin de semana, Buenos Aires tendrá una propuesta ideal para quienes buscan un paseo distinto sin gastar de más. Llega una nueva edición de La Feria Francesa, un evento con entrada libre y gratuita que invita a disfrutar de la cultura, la gastronomía y el espíritu de Francia sin salir de la ciudad.

La cita será el sábado 16 y domingo 17 de mayo, de 11 a 18.30 horas, en El Rosedal, ubicado sobre Av. Iraola y Av. Sarmiento, frente al Monumento de los Españoles, en pleno corazón de Palermo.

Durante dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer más de 30 stands con propuestas dulces y saladas que celebran una de las cocinas más reconocidas del mundo. La feria reunirá a chefs franceses y especialistas gastronómicos que ofrecerán desde recetas tradicionales hasta versiones más modernas de clásicos inolvidables.

Cómo será la nueva edición de La Feria Francesa

Entre las opciones más esperadas estarán las baguettes recién horneadas, quesos artesanales, crêpes dulces, quiches, croque-monsieur, macarons y platos típicos como boeuf bourguignon y soupe à l’oignon. Además, también habrá alternativas vegetarianas y opciones sin TACC para ampliar la experiencia a todos los públicos.

Pero La Feria Francesa no será solo una cita gastronómica. El evento también sumará música en vivo, masterclasses, charlas temáticas, actividades recreativas para chicos y distintas propuestas al aire libre pensadas para disfrutar en familia o con amigos.

Entre las opciones más esperadas estarán las baguettes recién horneadas, quesos artesanales, crêpes dulces, quiches, croque-monsieur, macarons y platos típicos como boeuf bourguignon y soupe à l’oignon.

La ubicación elegida, en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, convierte al paseo en una excelente alternativa para aprovechar el fin de semana otoñal y sumar un plan diferente sin salir de Buenos Aires.

Desde la organización recuerdan que, en caso de mal tiempo, la feria podría ser reprogramada, por lo que recomiendan seguir las actualizaciones oficiales antes de asistir.