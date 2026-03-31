Comer en un palacio francés en Buenos Aires: el restaurante escondido que ofrece menús completos por $40.000 o menos

Comer en un palacio francés en Buenos Aires: el restaurante escondido que ofrece menús com

La ciudad de Buenos Aires tiene una amplia oferta gastronómica, pero un palacio francés se consolida como uno de los espacios más destacados de la escena porteña: Croque Madame. Instalado dentro del histórico Palacio Paz, el restaurante propone una experiencia que combina alta cocina, arquitectura europea y precios accesibles, ya que se puede comer por menos de $40.000.

Croque Madame: el restaurante francés en plena ciudad porteña

Desde 2021, Croque Madame se encuentra en uno de los salones de la segunda planta del Palacio Paz, donde conviven detalles originales de la época con una estética contemporánea y se destaca un jardín interno que permite disfrutar al aire libre en un entorno patrimonial único. La propuesta funciona a lo largo de todo el día, con opciones ofertas para desayunar, almorzar, merendar y hasta cenar.

Croque Madame se encuentra ubicado en el segundo piso del Palacio Paz

La carta combina clásicos franceses con sabores locales, en una síntesis que apunta tanto al público turístico como al comensal habitual. El menú es amplio y versátil: ofrece opciones para desayunos y meriendas, platos elaborados para el almuerzo y la cena, y también alternativas más descontracturadas con platitos para compartir por la tarde, acompañados por promociones que incluyen aperitivos como Aperol Spritz o Ramazzotti.

Entre los destacados de la carta aparece el Té Premium, pensado para compartir entre dos personas, ideal para el desayuno o la merienda, que incluye una variedad de preparaciones caseras saladas, una selección de dulces, dos infusiones a elección y jugos de naranja.

Croque Madame ofrece desde desayunos y meriendas hasta elaborados almuerzos y cenas

Entre los platos más representativos se encuentran los clásicos croque monsieur y croque madame, servidos con hojas verdes, tomates cherry y cebolla morada, además de sándwiches en panes artesanales como el Pulled pork de cerdo desmechado con barbacoa, pickles de pepino y coleslaw en pan brioche y acompañado con papas fritas. También hay ensaladas como la de peras caramelizadas con queso azul y nueces, y principales como la bondiola braseada con salsa teriyaki y puré de batata.

En el Salón Comedor, ubicado en la segunda planta, la propuesta se vuelve más sofisticada con pastas artesanales, risottos, carnes y pescados, junto a postres clásicos como flan con dulce de leche o tiramisú.

Croque Madame ofrece menús completos por solo $40.000

Las personas que buscan una experiencia más completa, el restaurante también cuenta con menús cerrados, con entrada, plato principal, bebida, copa de vino y postre o café, que son muy económicos:

Menú del mediodía: disponible de lunes a viernes de 12 a 16 hs, tiene un valor de $37.500 por persona

Menú de noche: el precio asciende solo a $39.000.

Croque Madame ofrece menús completos por solo $40.000

El restaurante funciona todos los días de 09 a 00 hs y se encuentra ubicado en Avenida Santa Fe 750, Retiro. Quienes quieran ir a disfrutar del restaurant y asegurarse el lugar pueden hacer las reservas por WhatsApp al 11 5934 4555.