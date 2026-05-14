Baradel: "Vidal y Macri mandaron drones a mi casa para perseguirme"

En un giro histórico para el sindicalismo bonaerense, Roberto Baradel anunció hace poco su salida de la secretaría general de SUTEBA tras dos décadas de liderazgo. En una entrevista con El Destape 1070, el dirigente explicó que su decisión busca dar paso a nuevas generaciones y denunció haber sido víctima de un espionaje sistemático durante el macrismo. "Vidal y Macri mandaron drones a mi casa para perseguirme", sentenció.

El fin de una era en SUTEBA: "Las organizaciones no son de los dirigentes"

Después de 20 años al frente de uno de los gremios más potentes de la provincia de Buenos Aires, Baradel decidió no presentarse a las nuevas elecciones de SUTEBA. Según explicó en diálogo con El Destape 1070, su alejamiento responde a la necesidad de una "construcción colectiva" y a la finalización de una etapa personal. "Los sindicatos no son patrimonio de los dirigentes, son de los trabajadores", afirmó, destacando que es momento de que otros compañeros "tomen la posta" para dar nuevos impulsos a la organización.

Espionaje y drones: la denuncia contra el gobierno de Vidal y Macri

Baradel recordó con dureza los años de gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, describiéndolos como el "peor momento" de su carrera debido a las persecuciones políticas y judiciales. En un testimonio, el dirigente reveló que ex ministros le confesaron las maniobras de inteligencia desplegadas en su contra.

"Me contaron que me mandaron drones para ver dónde vivía", denunció Baradel. Sin embargo, aseguró que las investigaciones fracasaron al no encontrar irregularidades en su patrimonio: "Lo único que me encontraron es la cuenta sueldo; como no tienen con qué extorsionarnos, recurrieron a la mentira". Además, relató el doloroso capítulo de las amenazas que recibieron sus hijos y nietos, un límite que, según sus palabras, cruzó cualquier frontera ética de la política.

Críticas a Javier Milei y el ajuste en el Incentivo Docente

El presente gremial también formó parte de la charla, especialmente por la parálisis de la paritaria nacional docente. Baradel calificó la situación actual como una "vergüenza" y apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Pérdida salarial: según el dirigente, el incentivo eliminado representaría hoy unos 150.000 pesos adicionales en el bolsillo de los maestros.

Plan de lucha: Baradel hizo un llamado a organizar una marcha federal en defensa de la educación pública para "derrotar este modelo" de ajuste.